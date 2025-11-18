Más vínculos libertarios con el narco: el ex marido de Karen Reichardt lavó dinero de Fred Machado

El empresario Gustavo Marcos Balabanian, ex pareja y madre de los hijos de la diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt, quedó en el ojo de la tormenta por las vinculaciones con el narcotraficante detenido Fred Machado, que ya había frenado la carrera política de José Luis Espert por financiarle campañas.

Además, viene de aparecer en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por sobre quien pesa un pedido de indagatoria y detención por el escándalo de las coimas en el organismo.

Las anotaciones de Miguel Calvete de la ANDIS en la que menciona a Gustavo Balabanian como el "ex de Karen Reichardt" y lo vincula a Fred Machado.

De acuerdo a la investigación que realizó el sitio elDiarioAR y al documento del Bank of America que presentaron, al empresario antes vinculado a Paraná Seguros le giraron 230 mil dólares el 24 de agosto de 2015 por parte de la compañía South Aviation de Florida que pertenecía a Machado. Los registros son parte de la investigación en Texas por la que extraditaron al presunto narcotraficante de Viedma.

Para esa época ya estaba separado de la diputada electa, aunque su nombre también fue señalado de forma reciente por la investigación de las coimas en la ANDIS. En el dictamen del fiscal Franco Picardi, lo mencionan como "el exmarido de Karen" y hasta allí aseguraron que existía una " relación con Fred Machado ". Todo eso figura en la misma página de cuaderno en la que aparece la firma GMS vinculada a Florencio Randazzo.

Rodolfo Tailhade mostró parte de las acusaciones en contra de Gustavo Marcos Balabanian, el ex esposo de Karen Reichardt.

"Es todo un disparate", le contestaron a elDiarioAR desde el entorno de la diputada Reichardt. Aunque los papeles no tendrían la seguridad con la que se refirieron a los hechos. Luego de que aparecieran los 200 mil dólares que recibió Espert de Machado, el renunciado candidato tuvo que hablar de que todo era parte de una asesoría financiera de la cual le había pagado sólo una parte de un monto total de un millón de dólares. En este caso, la razón sería una supuesta compra de una aeronave. Algo que no se condice con el monto ni tiene, por el momento, forma de demostrarse.

La acusación contra Balbanian ya llegó al Congreso de la Nación, ya que el diputado nacional Rodolfo Tailhade tuiteó que "Fred Machado lavó guita del narco a través de Balabanian (más que la que lavó con Espert)" y mostró pruebas de las transacciones que recibió el empresario, años antes de que todo estalle por los aires.

Karen Reichardt cruzó a La Política Online por difundir las vinculaciones de su ex pareja con Fred Machado.

Como la noticia tuvo eco en el sitio La Política Online, Karen Reichardt intentó ensuciarlos y publicó una cifra de la supuesta pauta que recibirían por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo filtrado por la cuenta @ElDisenso. "¡Ensucian estas lacras! ¡Me ensuciaron inventando twits y ahora otra mentira!", escribió, con la evidente intención de llevar la pelota a otro campo.