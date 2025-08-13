Avanza la causa $Libra: del tarifario de Milei que manejaba Karina a sospechosos movimientos de fondos de sus hombres

El damnificado en la causa que investiga la criptoestafa $Libra Martín Romeo reveló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manejaba un tarifario para organizar reuniones y vender posteos del presidente Javier Milei en las redes sociales. Además, confirmó que cuando termine la etapa de recolección de pruebas "se pedirán detenciones" de los acusados. Por otro lado, los análisis de los movimientos en las cuentas que manejaban Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy demuestran la intencionalidad de la estafa.

"Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000", denunció Romeo ante el programa Noticias Argentinas de Splendid AM 990. Al mismo tiempo, si bien no eran datos públicos, era algo que se sabía entre los allegados a los hermanos. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", sumó el denunciante.

Javier Milei y su hermana Karina, quien según la acusación manejaba el tarifario para reuniones y posteos.

El damnificado explicó que, una vez que se concrete la etapa de recolección de pruebas, que no debería extenderse más allá de fin de año, los acusados "tendrán que declarar" y que a partir de allí, y de acuerdo a lo que analizan con sus abogados, "se pedirán detenciones" a los responsables.

Romeo adelantó que es probable que la causa en Argentina tome velocidad para la Justicia no quedar expuesta ante el avance de la investigación en Estados Unidos (EE.UU.). "Si la Justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en EE.UU. y no es joda", señaló. "No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena", agregó.

Javier Milei quedó expuesto en el mundo de las redes, a partir del escándalo de $Libra

Los criptomovimientos de Novelli y Terrones Godoy

Justamente Romeo fue quien solicitó a la Justicia el mes pasado que se congelen las cuentas de Novelli y Terrones Godoy. A partir de ese paso, los avances alrededor del trazado de dónde fueron los dólares cripto que tenían, expusieron la intencionalidad de estos de quedárselos sin importar los damnificados que perdieron millones. Se supo que 10 días antes de la ejecución de la estafa, una billetera que controlaban ellos recibió 695.990 dólares en USDT. Ese mismo día Novelli abrió las dos cajas de seguridad que fueron vaciadas por su madre y hermana días después de que estalle todo por los aires. A su vez, cuando se analiza el periodo entre el Tech Forum Argentina 2024 que organizaron los criptobros hasta nueve días antes del lanzamiento de $Libra, se recibieron más de 910.000 dólares en la cuenta.

Las fotos de los comprometedores videos de los bolsos de la familia Novelli

La culpabilidad de los acusados se denota en que se anticiparon al accionar de la jueza federal María Servini y convirtieron en Ethereum gran parte del dinero que la magistrada iba a congelar como medida preventiva. Cabe recordar que Novelli y Milei se reunieron más de 10 veces entre las oportunidades que lo visitó en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.