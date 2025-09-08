Axel Kicillof, entre la unidad peronista y la crítica feroz: "Milei no dejó sector sin agraviar, no se puede gobernar con soberbia"

En diálogo con Jorge Rial por Radio 10, el gobernador Axel Kicillof evaluó la contundente victoria del peronismo en Buenos Aires y marcó un contraste nítido con la administración de Javier Milei. "Creo que esto es ponerle un parate a toda esa tendencia autoritaria que estaba mostrando el gobierno, que muestra el gobierno de Milei. El mensaje de las urnas fue claro: así no", afirmó. El mandatario provincial sostuvo que el voto expresó el rechazo a un plan económico que no solo ajusta, sino que lo hace con una violencia inusitada: "No es la primera vez que hay un plan de ajuste en la Argentina, pero probablemente nunca se hizo con este grado de alevosía y de una especie de disfrute sádico. Si alguien la pasa mal, si las personas con discapacidad tienen dificultades, no solo lo produce, sino que lo disfruta. Eso llamó la atención de la sociedad".

Axel Kicillof

Kicillof detalló que el Gobierno nacional "no dejó sector sin agraviar" y enumeró:" Creo que hay un elemento bastante relevante de, no sé si voto castigo, pero sí un llamado de atención que de todos los sectores que han sido agredidos por Milei son prácticamente todos los que habitan la provincia de Buenos Aires. Ellos que decían que se ocupaban de la macro y y no les importaba la micro, bueno, la micro es la vida de la gente y la verdad que salarios mal, jubilaciones mal, comercios mal, turismo mal, producción industrial, las PyMEs que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires tiene 50% de la industria nacional en su territorio. La construcción destruida, 30% ciento abajo desde que llegó Milei Después lo que ha parado de obras, lo que ha golpeado a las universidades y a los estudiantes en general, a los científicos, al INTA, al INTI, a los artistas. No dejó realmente sector por agraviar", remarcó.

Axel Kicillof

El gobernador destacó además que la elección bonaerense significó un doble plebiscito: "Se castigó y se repudió con el voto al gobierno de Milei, y se acompañó lo que hizo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ganamos en 104 municipios, algo que no pasaba hace 20 años. Así que todo eso determinó, creo yo, un un un triunfo muy categórico". Consultado sobre el futuro del peronismo, remarcó que la unidad es clave: "La boleta Fuerza Patria fue una decisión acertada y generosa de todos los sectores. Mostró que se puede construir una alternativa frente a un modelo de derecha que dice que no hay otro camino más que destruir la industria y el trabajo".

Además, el gobernador bonaerense sostuvo que se demostró "lo contrario": "se puede gobernar de otra manera". En relación al vínculo con la Casa Rosada, Kicillof fue categórico: "Le pedí a Milei que levante el teléfono y tengamos una reunión. Todavía no pasó. Tengo 400 mensajes sin leer, todavía tiene una oportunidad. Las medidas nacionales afectan directamente a nuestra provincia, que representa el 40% del país. Es decir que cada decisión desacertada que va tomando Milei afecta a la provincia de Buenos Aires en un 40%. Nos pararon 16 mil viviendas, mil obras y 80 escuelas. Necesitamos que recapacite, porque está mal el rumbo económico".

Axel Kicillof

En ese sentido, el gobernador bonaerense advirtió que el modelo económico libertario "ni siquiera es el que prometió en campaña" y sentenció: "La responsabilidad del presidente es cuidar a la gente. Cuidar a los laburantes, cuidar a los jubilados. Porque lo dice la Constitución Nacional y la está incumpliendo en ese sentido. Porque el federalismo, la división de poderes, no se puede gobernar con veto y por decreto. Tiene que consensuar, tiene que buscar acuerdos".

Y remató: "No puede hacer lo que se le cante. Nosotros no conseguimos hablar con los funcionarios de cada una de las áreas del gobierno nacional. Y cuando lográs hablar con funcionarios como el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que no corta el diálogo, no tiene poder de decisión. ¿Quién votó al jefe, Karina? Nadie. Por eso, me parece que tiene que revisar, es importante que lo haga y que lo haga para el bien del conjunto. Necesita un baño de humildad".

Axel Kicillof

El gobernador cerró con un mensaje directo: "Las urnas hablaron contundentemente. El presidente tiene que defender los puestos de trabajo, los salarios y la vida de la gente. No se puede gobernar por decreto, no se puede gobernar con soberbia".