Crisis en LLA: Santiago Caputo desplazó a Guillermo Francos en el control político del gobierno de cara a octubre

La Libertad Avanza (LLA) prepara cambios hacia dentro del Gobierno nacional de la mano del mega asesor Santiago Caputo, quien aprovechó la derrota legislativa de medio término en la provincia de Buenos Aires para recuperar el terreno que le habían quitado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los hermanos Martín y Eduardo "Lule" Menem junto al armador Sebastián Pareja, quienes lo despojaron de lugares en las listas y lo corrieron de la discusión electoral. Ahora busca tomar el mando de cara a octubre.

La presencia de él a la diestra del presidente Javier Milei cuando subió al escenario del búnker de campaña libertario para reconocer la derrota fue una señal clara de los cambios que se vienen en la dinámica de gobierno. La ausencia de Francos, con la excusa de un problema familiar, también, como así también lo fue que no esté presente el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Javier Milei en el búnker libertario de La Plata

Más allá de los nombres de los Menem y Pareja, la principal damnificada en este relevamiento del control político es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalada por las filtraciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo como la responsable principal de una red de coimas con la droguería Suizo Argentina, en las cuales se quedaría el 3% de los retornos.

En ese sentido, "El Jefe" es la principal golpeada en la conquista de la conducción política que logró Santiago Caputo, quien comenzará a definir la estrategia electoral de octubre por fuera de lo acordado en las negociaciones previas con el PRO y los candidatos arribistas que puso el menemismo.

Lule Menem, Karina Milei, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Sebastián Pareja y Guillermo Montenegro, en la negociación del frente bonaerense.

En el nuevo armado que prepara Caputo puede llegar a haber lugar para Pareja. Aunque el rol del PRO está en veremos. Si bien Cristian Ritondo y Diego Santilli tienen más ganas de bajarse del barco que de continuar, el asesor quedó enojado con ellos por cómo se manejaron a la hora de negociar y dejar afuera a sus fuerzas del cielo, con el aval de Karina .

Esto no significa que los Menem salgan indemnes. Martín fue protagonista de un gesto político contundente en el búnker libertario. Fue el único funcionario que Milei no saludó en el escenario. Su salida de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación es un hecho y es probable que se adelante a diciembre, como tenían pensado desde LLA. Aunque todavía no está confirmado. En el mismo camino irá "Lule" , quien también dejará el cargo de subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia.

Santiago Caputo junto a los esotéricos hermanitos Milei

Por otro lado y de cara a las candidaturas de octubre, dos ministros que son candidatos dejarán su cargo. Aunque la especulación es que un tercero se sumará a la lista no por tener que jerarquizar la disputa electoral sino para oxigenar un gabinete que creía que se comía el mundo y terminó derrotado con dureza en su primera gran prueba electoral. Los que suenan ahí son varios, pero el que pica en punta es ni más ni más que el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.