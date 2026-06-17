Baby Etchecopar reveló cómo vivía Adorni antes de llegar al gobierno: "Pedía laburo para pagar las cuotas"

El desgaste del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa a pasos agigantados mientras las excusas sobre su patrimonio no frenan la investigación que la Justicia tiene en su contra por enriquecimiento ilícito. El contraste entre quien era hace algunos años en términos económicos es injustificable en relación al presente y ahora fue el conductor Baby Etchecopar quien recordó cómo vivía cuando era panelista de su programa. Además, aseguró que el escándalo que lo envuelve golpeó con mucha fuerza al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Según explicó Etchecopar ante un móvil de América TV, el actual funcionario nunca le pidió dinero cuando era empleado en su programa, pero sí confesó que a otro compañero le pidió US$ 2.000 "prestados" en algún momento. "Lo único que me pedía era laburo permanentemente porque no querían que lo echen porque tenía que pagar las cuotas", señaló.

"Lo que no llego a entender es que Karina y Javier Milei sean guardaespaldas de este chico", soltó más adelante el periodsita. "No termino de entender que se hundan con Adorni. Porque, aunque parezca mentira, este hombre le ha hecho mucho daño al gobierno. Lo ha limado por los cuatro costados. Y no sé si van a poder recobrar la credibilidad porque la defensa a ultranza es muy loca", añadió.

"Hay una cosa que se llama condena popular", explicó después. "Creo que Adorni hizo condenar a Milei y a Karina. Creo que condenaron a los tres juntos como banda", sumó al respecto, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el vocero se vaya del país ante tantas acusaciones en su contra.

Así vivía Adorni durante los años en los que se supuestamente se enriqueció con las criptomonedas.

"Yo creo que nadie se tiene que ir de este país. Primero tiene que renunciar y después quedarse a esperar a la Justicia. Y después ir a comprar una pizza a la esquina y convivir con los argentinos que le van a decir la verdad de lo que sienten. Irse del país es una cobardía", sostuvo Baby sobre el tema.

Etchecopar también criticó a Milei porque "económicamente está tratando de que le cierren los números y la gente está tratando de que no se le cierre el estómago". En ese sentido advirtió que "los políticos argentinos lo primero que tienen que hacer es caminar la calle, bañarse con agua fría, pasar hambre, para saber que los pobres no son un número. Y conocer lo que es la vergüenza de no poder llegar a comprarle el remedio a tu hijo cuando esté enfermo, porque no te alcance la plata".