La cabeza de Manuel Adorni quedó en manos de Victoria Villarruel: reunión clave en el Senado

La sesión del Senado prevista para este jueves, que podría definir el destino político de Manuel Adorni, está a punto de colapsar. La endeble figura del jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito, se cierne sobre un clima de creciente incertidumbre porque los jefes de bloque se reunirán este miércoles a las 18 horas en el despacho de Victoria Villarruel, quien varias veces se mostró abiertamente crítica hacia Adorni y ahora tiene en sus manos la llave para decidir los próximos pasos.

Hasta hace apenas unos días, el escenario parecía controlado: la oposición, liderada por el PRO, había adoptado una postura ambigua frente a Adorni, mientras que Patricia Bullrich planeaba utilizar la sesión para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que viene de la mano de Federico Sturzenegger.

Manuel Adorni

Sin embargo, un giro inesperado complicó el tablero político: la entrevista en La Nación + donde Adorni admitió haber omitido información sobre una suma de 500.000 dólares en su declaración jurada. Este desliz no solo encendió los ánimos en el peronismo, que rápidamente impulsó una interpelación con posible moción de censura, sino que también provocó un cambio de postura en algunos aliados clave del oficialismo.

El jefe de Gabinete intentó ganar tiempo al anunciar que presentará su primer informe de gestión en la Cámara Alta el próximo 2 de julio . Así, los libertarios se la jugaban toda con el apoyo irrestricto del presidente Javier Milei y buscaban dilatar la sesión apelando a la falta de consenso sobre el proyecto impulsado por Sturzenegger para modificar leyes destinadas a proteger la propiedad privada.

El papel decisivo de Victoria Villarruel

En este escenario cargado de tensiones, todas las miradas están puestas en Victoria Villarruel, una de las voces más críticas contra Adorni dentro del oficialismo y que lleva más de un año boicoteando a los lúgubres hermanitos Javier y Karina Milei. Ahora, su despacho será el epicentro de la reunión clave de este miércoles, donde los jefes de bloque buscarán definir si avanzan con la sesión o si optan por postergar la discusión .

Victoria Villarruel

La bancada peronista, liderada por José Mayans, ya dejó clara su intención de avanzar con la interpelación y una posible moción de censura pero de nada sirve actuar en soledad: necesita sumar aliados para que el proyecto prospere y en las últimas horas todo se dio. Es que figuras como Alejandra Vigo, senadora por Córdoba, se suman al coro de voces críticas contra Adorni: "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros", afirmó Vigo en un comunicado.

Pero lo que más sorprendió es el giro inesperado del PRO decidió abandonar su ambigüedad y tomar una postura clara contra Adorni. Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado, fue categórico al afirmar que "Adorni no puede estar más en su cargo" y aseguró que su partido votará por la remoción del funcionario si el tema llega al recinto. Consultado sobre si temen ser acusados de alinearse con el peronismo, Goerling respondió tajantemente: "No, yo invierto la carga de la prueba: la responsabilidad es del Presidente".

Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado

Aunque el PRO cuenta con apenas tres bancas en el Senado, su posición tiene un efecto dominó sobre otros bloques aliados al gobierno de Javier Milei y la posibilidad de que los libertarios pierdan el respaldo del PRO pone en apuros a aquellos sectores más cercanos a la Rosada. La presión ya no parece soportarse: apoyar a Adorni podría implicar ser señalados como cómplices del funcionario que aún no logra justificar su exponencial y -y rapidísimo- crecimiento patrimonial.