Mientras el Senado sesionaba, a las afueras del Congreso avanzó una brutal represión contra la manifestación

Mientras dentro del Senado de la Nación se discute el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en las afueras del recinto del Congreso nacional las fuerzas de seguridad ejecutaron un brutal operativo represivo con camiones hidrantes y el lanzamiento de gases lacrimógenos. Los ataques policiales despertaron a miles de manifestantes que respondieron a las agresiones con piedrazos y se resistieron lo que pudieron a ser desalojados. Las detenciones comenzaron ya cerca de las 19.

La manifestación venía con un desarrollo pacífico hasta que las fuerzas de seguridad iniciaron la represión para dispersar a la masa que protestaba contra la aprobación del proyecto oficialista. Los gases lacrimógenos y balazos de goma comenzaron antes de las 18 y tuvieron como víctimas también a muchos periodistas que cubrían la marcha.

Según informaron los responsables del operativo, un integrante de la Prefectura Naval Argentina (PNA) debió ser atendido por un piedrazo en su cabeza, mientras que un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) debió ser trasladado al Hospital Churruca por una lesión de la misma índole.

Las detenciones comenzaron minutos antes de las 19 cuando las fuerzas represivas comenzaron la cacería sobre los manifestantes que quedaron aislados de los grupos más grandes. Las escenas de amontonamiento de decenas de efectivos sobre una sola persona comenzaron a multiplicarse rápidamente en todas las pantallas.

Las fuerzas de seguridad volvieron a desatar una tremenda represión contra la manifestación opositora.

Una de las imágenes que se viralizó tras la represión desatada y el intento de dispersar a los manifestantes fue cómo un grupo arrancó la bandera de Estados Unidos de un hotel cercano y la llevó como trofeo a la primera línea de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, luego de haberla intentado prender fuego sin éxito.

Durante la manifestación sólo había existido un incidente previo al comienzo de la represión, que se dio cuando un sector importante de la marcha expulsó de las columnas a un grupo de militantes de extrema derecha nacionalista que hacían el saludo nazi como parte de su participación en la protesta.