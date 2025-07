"Bajamos la persiana": celebraba despidos en redes sociales y un año después debió cerrar dos negocios por la recesión

La dureza de la recesión en los pequeños y medianos comerciantes quedó expuesta en todo su esplendor a través del caso testigo de una kiosquera libertaria que confesó en sus redes sociales que debió cerrar el kiosco que había abierto tras darle fin a la tienda de ropa de bebés, que también fundió por falta de ventas. Entre los antecedentes de la mujer, se encuentra la defensa de los despidos, el feminismo y la crítica al gobernador Axel Kicillof y a la diputada nacional Natalia Zaracho.

"Oficialmente el kiosco está cerrado. Bajamos la persiana, no aguantamos hasta fin de mes. Ya está. Etapa terminada. Y les vengo a decir un poquito cómo me siento al respecto. Yo sé que la situación está difícil, yo sé que no hay ventas, pero a veces cuesta no tomártelo personal, no ponerte a pensar qué hice mal, en qué fallé, ¿era yo?", se preguntó la comerciante.

Lo cierto es que la pregunta viene de la perspectiva propia de quien fracasa dos veces; quien choca dos veces con la misma piedra. Las ganas de sentirse responsable por lo sucedido son evidentes, aunque lo cierto es que el consumo es afectado por el plan económico libertario que la mujer todavía defiende. "Yo sé que todos tienen las ventas bajas. Pero realmente, ¿vender nada? Veníamos vendiendo, aunque sea, lo mínimo e indispensable: agua, galletitas, lo básico. Y de golpe y porrazo no entró más nadie al kiosco. Eso mínimo que vendíamos se cortó", describió la kiosquera. De acuerdo a las estadísticas que se manejan, sólo en 2025 cerraron 16 mil kioscos aproximadamente.

La kiosquera libertaria cerró su negocio.

"Ayer desarmando todo pensábamos: '¡qué yeta! O sea, ¿seré yo? ¿Por qué cambió todo en tan poco tiempo?'. Estábamos desmontando todo, guardando la mercadería y decía: 'no puedo creer'. En un año cerré mi local de ropa de bebés porque se me paró el consumo mal, hubo muchos cambios de precios también", recordó la joven libertaria, en un discurso en el que prefirió culparse a ella antes de que al fracaso del plan económico del Gobierno nacional, que no puede garantizar la vuelta al consumo mientras los dólares se escapan por todos lados.

Los antecedentes de la kiosquera libertaria

Con la velocidad típica de internet y la era actual, enseguida se hicieron resúmenes y videos de todos los antecedentes en los cuales la kiosquera se burlaba o criticaba a opositores, sólo para defender al actual Gobierno nacional. "Manifestaciones, manifestaciones y más manifestaciones y cortes que sólo afectan al trabajador y esta situación me indigna. La verdad, me asquea", aseguraba la mujer frente a una televisión que exponía distintos tipos de conflictos.

En ese sentido, con la joven también había ida y vuelta con los usuarios que intentaban hacerla reflexionar. Alguna vez le preguntaron si marcharía en caso de ser despedida y contestó que por supuesto que no: "Sí me enojaría, tal vez, si me despiden con causa o sin causa. De todas maneras es un despido que me indignaría y capaz que me enojaría, depende la circunstancia. Pero armaría un Currículum y saldría a buscar otro laburo.

También tiene antecedentes de haber atacado al feminismo y contra dirigentes del peronismo. "Las feminazis obviamente siempre a la orden del día bardeando a otra mujer, cosa que no me sorprende, porque tienen una doble moral increíble. Otros mandándome a estudiar y a leer libros... y yo: claro, porque tenemos unos referentes como (Axel) Kicillof y (Natalia) Zaracho, que la tienen re clara y tienen un nivel intelectual increíble", expresó la fundida kiosquera.