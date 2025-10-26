Bessent confesó la verdad sobre la "ayuda" de Estados Unidos y aclaró que su país "nunca ha perdido dinero"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, otra vez atentó contra las aspiraciones de gobernabilidad del presidente argentino Javier Milei, luego de que con el fin de llevar tranquilidad a los contribuyentes norteamericanos por el swap entre ambos países, declaró que no habrá pérdidas para su gestión, ya que "no es un rescate" sino que "se trata de una línea de intercambio" que "nunca ha registrado una pérdida".

El funcionario tuvo que salir a llevar tranquilidad ante las críticas contra la decisión de la gestión de Donald Trump de respaldar a un socio latinoamericano clave. En ese sentido admitió que se usa "el Fondo de Estabilización de Cambios", que controla él mismo desde su oficina en el Tesoro porque "está apoyando a un aliado de Estados Unidos". A su vez, nunca se dejó en claro cuál sería la ganancia argentina de todo esto, más allá de un nuevo endeudamiento.

Trump y Milei en la Casa Blanca

La reafirmación acerca de que el fondo al que se refiere "nunca ha perdido dinero" y que "no perderá dinero esta vez" fue necesaria porque la "ayuda" equivalente a USD 20.000 millones, generó un frente político con la oposición demócrata, pero también con heridos hasta dentro de las mismas filas republicanas.

Los reclamos de los agricultores para que Trump siga "poniendo a Estados Unidos primero", llegaron tras algunos gestos que no los favorecieron. Primero la baja temporal de las retenciones que derivó en una venta récord de soja por parte de los mercados argentinos a China, lo que despertó el enojo de los productores agrarios por el beneficio que los perjudicó ante su principal competidor. Luego también generaron críticas los anuncios de Trump acerca de comprar carne a la Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro de Economía de Argentina, Luis "Toto" Caputo.

La línea Venezuela

"Estamos apoyando a un aliado de Estados Unidos en América Latina y queremos marcar la pauta en América Latina", disparó de forma categórica Bessent, ante la cadena NBC. En línea con la nueva cruzada norteamericana contra el país que preside Nicolás Maduro, que el funcionario describió como un "narcoestado fallido".

"Creemos que es mucho mejor usar el poder económico estadounidense por adelantado para estabilizar un gobierno amigo y liderar el camino, porque tenemos muchos otros gobiernos en América Latina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que quieren seguir", advirtió el secretario. "Prefiero extender una línea de intercambio que disparar a los barcos que transportan drogas, como tenemos que hacer, que salen de Venezuela", reveló.