Marcela Pagano cruzó a Horacio Cabak tras burlas por su voto: "Acosabas y hostigabas a tus compañeras"

¿Acaso los representantes del pueblo argentino en el Congreso no conocen las reglas básicas para emitir el voto? La diputada Marcela Pagano protagonizó uno de los bloopers más comentados de las elecciones legislativas, cuando llegó a su mesa y no la dejaron votar por presentar un DNI viejo.

" Tengo dos DNI físicos porque uno llegó muy tarde y lo volvimos a tramitar . En la elección anterior voté con ese, pero ahora se ve que están más estrictos con el reglamento", explicó. No se sabe qué fue peor: si su desconocimiento sobre que se debe votar con el documento que figura en el padrón electoral o con uno más nuevo —nunca una versión anterior—, o que haya expuesto que en la elección pasada el presidente de mesa no estaba correctamente capacitado para impedir su voto.

Falso! Ya vote. (el móvil se fue adrede, a los 15 minutos volví). Gracias por el interés. Que gran domingo!!!!!! https://t.co/mJiezjY8lt — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 26, 2025

Si bien algunos medios difundieron que no había podido votar, Pagano desmintió la versión a través de su cuenta de X: " Falso . Ya voté (el móvil ese fue adrede, a los 15 min volví). Gracias por el interés. Qué gran domingo", escribió junto a un fragmento de la entrevista que le realizó el equipo de La Nación.

El percance de la diputada se volvió viral en redes sociales y el conductor Horacio Cabak aprovechó para burlarse: "Y se reían de Karina Jelinek", twitteó, en referencia a los memes y chistes sobre la vez que la modelo llegó a votar cuando los colegios ya habían cerrado.

Fuerte cruce entre Marcela Pagano y Horacio Cabak en plenas elecciones legislativas

Lejos de quedarse callada, Pagano le respondió con dureza: "Horacio, vos acosabas, hostigabas y te reías de tus compañeras mujeres. Por eso te fueron de tantas producciones", comenzó el descargo, y agregó: "Estás en ese canal porque escuchás ópera en Olivos. Beso a las que te tienen que soportar ahora, pobres laburantes ".

Finalmente, Marcela Pagano logró emitir su voto y volvió a hablar con la prensa: "Hubo un pequeño problema con mi DNI, pero finalmente pude votar. Lo importante es participar y hacer valer nuestro derecho", concluyó.