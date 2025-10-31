Bombazo de Bullrich sacude al PRO de Macri y refuerza a LLA de Milei: éxodo de siete diputados

En un movimiento que sacudió los cimientos del PRO y reconfiguró la política en el Congreso, siete diputados que se identifican con Patricia Bullrich anunciaron su salida del bloque amarillo para unirse a las filas de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei.

Este golpe estratégico fue orquestado con precisión quirúrgica y deja completamente diezmado al partido fundado por Mauricio Macri que ahora quedará muy por detrás de los libertarios.

Mauricio Macri

Los legisladores Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, formalizaron su decisión de abandonar el PRO apenas días después de las elecciones del pasado domingo. Según fuentes cercanas al bullrichismo, esta ruptura responde tanto a desacuerdos estratégicos como a desencantos personales con el liderazgo de Macri.

Y no es un simple decir: la salida de Arabia, quien había sido expulsado del PRO en agosto por decisión directa de Macri, fue el detonante inicial de esta fractura. Es que si bien oficialmente, su expulsión se justificó por inasistencias a reuniones del Consejo del partido, en los pasillos del PRO se comenta que su cercanía con los libertarios fue el verdadero motivo.

Arabia, Ajmechet, Rodríguez Machado, Giudici, Vázquez, González Estevarena y Almenda abandonan el PRO

Por su parte, Bullrich respaldó la decisión de los diputados y no ocultó su malestar con el expresidente. Fuentes de su entorno aseguran que la exministra de Seguridad considera que Macri cometió "errores estratégicos" al priorizar sus propios intereses en lugar de fortalecer la unidad del espacio: "Mauricio utilizó la figura del bloque del Pro, los 35, para negociar los suyos en la provincia de Buenos Aires o en la Capital Federal. Es decir, nada para el interior. Y ahora sale y dice que 'el PRO va a tener candidato propio en el 27′. Entonces, evidentemente está en una lógica de que es todo mío, y a mí sólo me importo yo. Entonces, nosotros, como nos expulsó, nos vamos a ir. Eso es lo que va a ocurrir", señaló un dirigente cercano a Bullrich al medio Infobae.

Otro punto de conflicto fue la falta de apoyo de Macri y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. En privado, Bullrich calificó como una "maldad" que el expresidente respaldara públicamente solo al candidato Fernando De Andreis, dejando de lado a otros referentes del espacio.

Patricia Bullrich y Jorge Macri

La decisión de los diputados bullrichistas no fue improvisada y, según explicaron fuentes del entorno libertario, este movimiento estaba planificado desde hace tiempo, pero se mantuvo en reserva para evitar conflictos antes de las elecciones: "La Libertad Avanza hoy es un partido consolidado a nivel nacional, y la responsabilidad de fortalecer su presencia en el Congreso recae también en aquellos que responden Bullrich que tienen mandato hasta 2027", señalaron.

La salida de estos siete diputados supone un duro revés para el PRO, que verá reducida su representación parlamentaria a partir del 10 de diciembre. Mientras tanto, Mauricio Macri intenta recomponer su imagen y retomar el diálogo con Javier Milei. En declaraciones recientes, el expresidente aseguró que La Libertad Avanza necesita "más músculo en la gestión" y abogó por una agenda más agresiva de ajuste fiscal y privatizaciones. Además, anticipó que el PRO presentará un candidato presidencial propio en 2027, aunque reconoció que actualmente carecen de una figura con suficiente proyección nacional.