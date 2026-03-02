Bregman cruzó a Milei tras sus insultos en el Congreso: "Me esperaba un poco más de creatividad"

Durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei eligió pelearse con los diputados nacionales de la oposición y repartió tanto para los del peronismo como también contra los integrantes del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). Casi como si fuera una vendetta por el mote de "gatito mimoso del poder económico" con el cual lo bautizó la trotskista Myriam Bregman durante el debate presidencial de 2023, en esta oportunidad el mandatario la llamó "chilindrina troska".

En diálogo con BigBang , la abogada de derechos humanos analizó parte del discurso presidencial y la actual situación nacional e internacional. Sobre la chicana que le tiró el economista libertario en particular, aseguró que le faltó creatividad y que demostró que fue una respuesta diagramada porque le quedó la sangre en el ojo por lo de "gatito mimoso", que tanta repercusión tuvo.

La diputada criticó que Milei no haya podido ofrecer un discurso en el cual enumerar logros, pero también cuestionó al peronismo por buscar llevar el enfrentamiento con el actual oficialismo al plano electoral y alejarlo de la movilización. Sin ir más lejos, señaló el apoyo a la reforma laboral de algunos sectores de la oposición, a los que calificó como la principal fortaleza de los libertarios.

Además adelantó lo que se viene para la marcha del 24 de Marzo a 50 años del último golpe de Estado militar triunfante y rechazó la ofensiva de Estados Unidos (EE.UU) e Israel sobre la República Islámica de Irán, más allá de que se considera una profunda opositora al régimen persa.

El presidente te llamó "chilindrina troska". ¿Qué te generó eso?

- Primero, que tuvo dos años y medio de ventaja para contestar lo de "gatito mimoso", y lo único que se le ocurrió fue eso, la verdad es que me esperaba un poco más de creatividad. Encima, después me enteré que es un chiste copiado, que ni siquiera es un chiste de él. Así que en el marco de la mediocridad y la agresividad que desplegó ayer, insertó ese supuesto chiste, pero que no no no responde a la definición que yo le hice. Porque yo no le hice un chiste con "gatito mimoso", eso que tanto lo ofendió, le hice una definición de que el gobierno que se avecinaba no venía a despertar leones, como decía él, sino que era un gatito mimoso del poder económico, y ayer le agregué de Trump, porque creo que lo otro que vimos es que es tan cipaya su política frente al gobierno de Estados Unidos que no pudo decir una palabra.

No sé si se dieron cuenta, pero en el día de ayer, entre todo lo que dijo, prácticamente no se refirió a la situación internacional, a pesar de haber integrado la junta de paz de Trump, a pesar de haber viajado 14 veces a Estados Unidos, no pudo decir una palabra. Así que, Javier, mucho no te inspiraste.

¿Por qué crees que tuvo este tono la apertura de sesiones, donde eligió polemizar y chicanear a los opositores?

- Porque me parece que es un gobierno con pies de barro, que no tiene nada que mostrar. No pudo hablar de política internacional, a pesar de la cantidad de horas y esfuerzo que le dedican a eso. La política económica estuvo dividida en tres bloques bastante contradictorios, inconexos, iba y volvía, cambiaba de tema y volvía a hablar de economía. Se ve que la habían preparado distintas personas que no se habían puesto acuerdo entre sí qué decir. No tenía muchos logros para mostrar. Y después, por otro lado, lo único que pudo mostrar como logros, entre muchas comillas, es que votó algunas leyes, de las cuales hay que decir dos cosas.

Primero, que fueron gracias a su acuerdo con la casta. Milei sigue sin tener mayoría y lo único que pudo reivindicar es haber hecho acuerdos con un sector de la dirigencia política tradicional, del peronismo, del radicalismo, y a partir de ahí, conseguir los votos para sus leyes nefastas. Pero no es ningún mérito propio comprar tipos como (Edgardo) Kueider, darle un puesto a Carolina Moisés, y así ir tejiendo alianzas. Más bien habla muy mal de esos sectores que se hicieron elegir como opositores y se cambiaron de bando, pero no quiere decir que eso aumenta su consenso ni su apoyo social.

A veces, transar con la casta puede tener estos resultados, que logres aprobar algunas leyes, pero de ninguna manera eso cambia o aumenta el prestigio o el acompañamiento que pueda tener el presidente. Y el segundo elemento que complementa este, y me parece importante destacarlo, es que uno de los principales logros u objetivos que tenía el gobierno de Milei -y así lo planteaban- era aprobar una reforma laboral histórica, que como dijeron algunos de ellos mismos, hace cincuenta años que no se hacía una reforma así. Es decir, desde la dictadura de de (Jorge Rafael) Videla y (José Alfredo) Martínez de Hoz, que no se tocaba de esta manera la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales y tantas otras leyes que se modifican relacionadas a los derechos de trabajadores y trabajadoras.

En el discurso eso prácticamente no existió. Lo dijo al pasar. Entonces, me pregunto, si era un objetivo tan grande, si es tan grande lo que estaban planeando, si le dedicaron todo el verano a eso, ¿por qué solo lo mencionó al pasar? ¿No será que le llegaron las encuestas y los estudios de opinión que muestran que fue un tiro en el pie esa aprobación, que le jugó totalmente en contra, que logró aprobar una ley producto de los acuerdos con la casta política, pero que la sociedad se le puso en contra? Me parece que hay que poner mucho, mucho el ojo sobre eso también.

¿Qué tiene que pasar como para que caiga la ficha de estos avances contra los propios trabajadores dentro de sus familias?

- Hay que mirar la dinámica, que no es de ascenso, es de descenso en esas familias. Hay que mirar la película. Partimos de un lugar muy complejo, porque hay todavía mucho enojo con lo que fue la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, donde le dijeron a la sociedad que uniéndose todos, que haciendo un gran frente político para enfrentar a la derecha, que en ese momento era Mauricio Macri, se iba a lograr terminar con las consecuencias del gobierno macrista, y no solo no se terminó, sino que muchas de ellas se profundizaron o ratificaron como el propio acuerdo con el FMI, como la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera. Todavía eso está muy fresco en en la idea, en el imaginario de muchas familias que la pasaron muy mal con la inflación y con todo lo que fue esa experiencia durante la pandemia. Toda una situación muy complicada.

Partimos de ahí, pero Milei viene de sacar 16 puntos más en el ballotage del 23 que en octubre del 25. Su crecimiento no es no es demostrable. Al revés, lo que se ve es que fue perdiendo apoyo popular y que, en cambio, creció en apoyo en los sectores altos. Por eso digo que hay que ver la dinámica del apoyo. Fue perdiendo apoyo de familias trabajadoras, de juventud trabajadora -también esto lo indican los números- y fue ganando apoyo en los sectores más conservadores, más altos. Un fenómeno que también se vio con el menemismo, que empezó con una amplia coalición social que lo apoya, pero que después cuando pasan los años, van quedando los sectores altos o va ganando más apoyo a los sectores altos, que descubren que verdaderamente venía a gobernar para ellos, y va perdiendo por abajo.

Ayer en este espectáculo que montó Milei, tan agresivo, tan violento y demás, se veía que en los palcos no tiene apoyo de nadie más que la gente que él le paga. Cuando a tu cumpleaños van solo aquellos que son tus empleados, indica que no te quiere ni tu mamá, que es lamentable. Porque era toda gente que de alguna u otra manera está relacionada comercialmente. O porque son streamers bancados por él, o porque reciben apoyo del Gobierno, etcétera. No había un solo apoyo independiente en el día de ayer.

Entonces, no sale la gente a la calle a manifestarse en defensa de su gobierno, no lo acompañan a la apertura de sesiones. Internamente, están hechos bolsa, porque se estaban codeando entre ellos. No te apoya nadie en los palcos. Tenía un tipo con una gorrita negra indicando cuándo había que aplaudir y cuándo no, porque si ni siquiera los de ellos se daban cuenta cuál era la parte graciosa, supuestamente, a la que tenían que aplaudir. La verdad que no parece un gobierno muy fortalecido.

Myriam Bregman bautizó como "gatito mimoso del poder económico" a Javier Milei durante el primer debate presidencial del cual participó.

Lo que tiene de fortaleza el gobierno es la decadencia de la oposición, es la falta de lucha de la CGT, es la defección de los sectores del peronismo que se planteaban como que venían a enfrentar a la derecha y no se los ve por ningún lado. La fortaleza de Milei es la oposición, no no le encuentro ningún mérito propio.

Tras la aprobación de la Reforma Laboral, Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner tuvieron gestos para consolidar una unidad. ¿Cómo leés estos gestos?

- No, yo no leo nada de eso porque todo tiene tono sepia. Sé lo que van a decir, van a decir "hay que juntarse todos para enfrentar a la derecha". Como te digo, lo mismo que dijeron en el diecinueve y la experiencia fue terrible, porque fue una experiencia que empezó en el 17, cuando había un pueblo rebelándose contra el gobierno ajustador de Macri y dijeron que no había que hacer nada más, que había que tranquilizarse, que hay 2019, "quedémonos tranquilos". Y hubo 2019, pero fue una catástrofe para los sectores populares y la derecha volvió en forma recargada.

Así que el que no esté luchando hoy fuertemente contra Milei es parte de ese juego, que es un juego de tronos por conseguir lugares en el Estado, por conseguir lugares de poder, pero que de ninguna manera sin lucha se van a conquistar derechos para para los trabajadores, trabajadoras, recuperar lo que se está perdiendo en este tiempo. Mi llamado es permanente a no esperar, a no volver a caer en esa trampa pasivisadora, porque ya también lo vimos en el gobierno de Macri. Dijeron en diciembre del 2017 que no se luchaba más y en el 2018 Macri fue al FMI y nos dejó en esa deuda increíble.

La falta de lucha tiene muchas consecuencias, y hay gente que está priorizando recuperar lugares de poder. Yo me ocupo de defender los intereses de las mayorías populares, de las mujeres que estamos siendo atacadas. Todos los chistes de Milei son altamente machistas. Yo prefiero alertar sobre eso.

Se viene otro 24 de Marzo, 50 aniversario del golpe. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de la movilización ante este gobierno tan abiertamente negacionista de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura?

- Ayer la tuvimos a la negacionista Victoria Villarruel sentada conduciendo la Asamblea Legislativa. Yo cuando la vi, terminé de caer en qué significa eso. Tenía en mi cartera un prendedor con un pañuelo de las M;adres de Plaza de Mayo y automáticamente me lo puse como un pequeño gesto. Frente al negacionismo todos los gestos son válidos. Yo creo que además de discutir y recordar lo que fue el 24 de Marzo, porque es una buena fecha para recordar, creo que hay que ser muy conscientes de las consecuencias de ese golpe genocida que perduran hasta el día de hoy. Me parece que no puede ser una fecha meramente conmemorativa, que tiene que ser una jornada de lucha.

Israel y Estados Unidos vienen de atacar a Irán, que respondió con bombardeos en 16 países. ¿Cómo evalúan desde el Frente de Izquierda este escenario de guerra?

- Ahí también Milei nos tiene que dar una explicación, porque se sumó un Consejo de Paz que que se inauguró con una guerra a los pocos días de confirmado. Hay un un avance imperialista de Estados Unidos, en este caso acompañado por el Estado de Israel, que viene cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino y que sigue en esta disputa regional acompañando en el ataque a a Irán.

Ayer nosotros también nos pronunciamos diciendo "no a la guerra imperialista" y condenándolo, a pesar de que no tenemos absolutamente nada que ver con con el Gobierno de Irán, que seguimos reclamando las libertades democráticas que le han sido cercenadas a ese pueblo, que seguimos reclamando contra la violencia del gobierno de los Ayatolás contra su población, pero a mí eso no me hace perder de vista cuál es la característica de EE.UU, que no lucha ni por la paz, ni por los derechos humanos, ni por las libertades democráticas. Lucha por conservar su hegemonía en la región. Ve peligro en el avance de otras potencias como China, que que gran parte del petróleo que consume pasa por el estrecho de Ormuz, y en eso basa su estrategia. De ninguna manera esta guerra imperialista puede traer nada bueno para los pueblos.