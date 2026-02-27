Andrea del Boca, la reina de la casa: lágrimas, cocina caliente y un cachet millonario en Gran Hermano 2026

Desde que cruzó la puerta de Gran Hermano 2026 (Telefe), el pasado lunes 23 de febrero, Andrea del Boca se convirtió en el epicentro absoluto del reality. En solo dos días dentro de la edición "Generación Dorada", la actriz desplegó todo su repertorio emocional: se quebró al recordar a su padre, protagonizó un cruce filoso en la cocina con Yanina Zilli y fue el principal sostén de Daniela De Lucía antes de que abandonara la casa tras el fallecimiento de su padre. Drama, tensión, contención y una convivencia que recién empieza. Pero mientras la casa vibra con sus gestos y frases, afuera el foco está puesto en otra pregunta: ¿cuánto cobra Andrea por cada día de aislamiento?

Este jueves en DDM (América TV), el panelista Guido Záffora lanzó el número que hizo ruido en todos los portales: "Andrea del Boca cerró un cachet de seis millones de pesos por semana". La conductora Mariana Fabbiani reaccionó entre risas: "¿Por semana? Eso significa que puede ser que no llegue al mes... porque si arreglás por semana es porque quizás no completes el mes. Pero serían 24 millones al mes". Záffora agregó un dato comparativo que dejó en evidencia la diferencia con el resto de los participantes: "En MasterChef, en Bake Off, los participantes cobran por semana. Y los participantes (de este reality) cobran 157.000 pesos semanales".

Y agregó: "No llegan al millón de pesos en el mes". La brecha es contundente: mientras los jugadores "comunes" apenas superan el medio millón mensual, la diva de las telenovelas estaría en cifras 30 veces mayores. Pero la novela no terminó ahí. Desde su ciclo de streaming #Ángel Responde, el periodista Ángel de Brito aportó otra cifra -aún más impactante- y lo hizo con su clásico suspenso:"¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? Se lo digo de una manera, por ahí no suena tan bien, pero se las voy a decir de la manera que va a sonar mejor. ¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés".

Y remató con números en mano: "Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes". Entre seis millones semanales o un millón diario, la conclusión es la misma: Andrea juega en otra liga. Días antes, De Brito ya había contado detalles del detrás de escena del acuerdo con Telefe. "Andrea firmó su contrato el viernes, pero no todo es felicidad. Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos", reveló.

De Brito ya había adelantado las condiciones que puso Andrea del Boca para ingresar a Gran Hermano

Ese punto habría sido clave en la negociación. La actriz no solo discutió cifras, sino también condiciones. Y como si fuera poco, dentro de la producción hubo otro detalle que llamó la atención: "Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue '¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?'".

En cuanto al vínculo contractual, De Brito recordó un capítulo del pasado que vuelve a resonar: "No es la primera vez que surgen complicaciones con sus cobros: cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos".