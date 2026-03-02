ATN bajo la lupa: giros selectivos, votaciones clave y un superávit sostenido con fondos retenidos

En la última semana de febrero, mientras el Gobierno nacional enfrentaba votaciones sensibles en el Congreso, seis provincias recibieron $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El dato no pasó desapercibido: hasta el 22 de febrero la Casa Rosada no había girado ni un solo peso por ese concepto durante el mes. El informe de la consultora Politikón Chaco puso números al movimiento. Misiones, Salta y Santa Cruz captaron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy, $3.000 millones; y Neuquén, $2.000 millones. Varias de estas provincias habían sido visitadas previamente por el ministro del Interior, Diego Santilli, y habían sellado acuerdos políticos que luego se reflejaron en votaciones legislativas. ¿Los ATN se distribuyen según criterios objetivos o se activan como herramienta de negociación política?

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni finalmente encontraron un lugarcito en el recinto del Senado

Durante enero, el Gobierno había distribuido apenas $7.000 millones en ATN: $4.000 millones a Chubut y $3.000 millones a Corrientes. Sin embargo, el fondo acumulaba $92.071 millones, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. La ejecución fue de apenas 7,6%, incluso menor al 9,2% de enero de 2025. Febrero cerró con un fondo total de $85.047 millones y una ejecución del 23,5%, levemente inferior al 25,7% del mismo mes del año anterior.

En el primer bimestre de 2026, el reparto acumulado fue de $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones. El dato central: solo se distribuyó el 15,2%, quedando un saldo sin ejecutar de $150.117 millones al cierre de febrero. En paralelo, el presidente Javier Milei sostiene el superávit fiscal como bandera de gestión. La subejecución de ATN -fondos destinados originalmente a asistir provincias ante emergencias- permite que esos recursos permanezcan en el Tesoro y computen dentro del resultado financiero que informa el Ministerio de Economía.

Los envíos de fines de febrero generaron variaciones reales interanuales superiores al 1.000% en provincias como Salta y Santa Cruz. La explicación técnica es simple: la base de comparación era extremadamente baja. Pero el efecto político es otro. El reparto concentrado en pocos distritos y en momentos de tensión legislativa alimenta sospechas sobre la discrecionalidad en la administración del fondo. Corrientes, por ejemplo, se mantiene como la principal beneficiaria del bimestre con $6.000 millones captados.

Milei con gobernadores en la firma del Pacto de Mayo

Lo ocurrido en febrero no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, en medio del tironeo por la aprobación del Presupuesto 2026 y el avance de la reforma laboral, el Ejecutivo aceleró la distribución de ATN. Hasta el 12 de diciembre ya se habían girado $43.000 millones concentrados en tres provincias: Tucumán ($20.000 millone); Misiones ($12.000 millones) y Chaco ($11.000 millones). "En noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante el 2025 cuya ejecución fue de $0. El parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025 sino para toda la era Milei", subrayó el informe.

En el acumulado anual 2025, el fondo ATN reunió $948.036 millones, pero el Gobierno distribuyó $207.500 millones (21,9%) y retuvo $740.536 millones. La ejecución quedó muy por debajo del 78% registrado en 2023. En 2025, Tucumán encabezó el ranking con $35.000 millones. Le siguieron Misiones, Entre Ríos y Salta ($19.000 millones cada una), y Chaco y Neuquén ($18.000 millones). En el otro extremo, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego no recibieron fondos. La provincia de Buenos Aires obtuvo $10.000 millones por la emergencia de inundaciones en Bahía Blanca.

Javier Milei en su propia apertura sesiones

La distribución desigual refuerza el debate sobre la naturaleza del instrumento: formalmente concebido para asistir ante contingencias, en la práctica funciona como un recurso discrecional del Ejecutivo. La estrategia oficial es clara: priorizar el equilibrio fiscal. Pero el costo político es otro. La retención de recursos que pertenecen al sistema federal de asistencia tensiona la relación con las provincias, especialmente cuando los desembolsos aparecen en momentos políticamente sensibles.