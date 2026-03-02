Brutal asalto en San Martín: le dispararon por la espalda a pesar de que ya les había entregado su auto

Todo ocurrió en la localidad bonaerense de Billinghurst. Lo que parecía una rutina más -estacionar el auto frente a su casa- terminó en una escena de violencia extrema. Sergio Andrés Retamozo, de 43 años, efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, terminaba de estacionar su Renault Clío blanco sobre la calle Soldado Folch, casi esquina Las Violetas, cuando fue sorprendido por tres delincuentes armados. Todo quedó grabado.

Una cámara de seguridad particular registró el momento exacto en que los ladrones cruzan la calle con armas en la mano y lo interceptan a punta de pistola. Retamozo estaba vestido de civil y presta servicios en una comisaría de la zona. Las imágenes muestran cómo el agente levanta las manos y permite que lo palpen en busca de un arma. No opuso resistencia. Pero cuando los asaltantes estaban por subirse al vehículo, intentó alejarse corriendo.

Fue en ese instante cuando uno de los atacantes disparó. La bala impactó en su espalda, ingresó por la zona de la cintura y quedó alojada en el estómago. El policía cayó detrás de otro auto estacionado mientras los delincuentes escapaban a toda velocidad en el Clío robado. El sonido del disparo rompió la calma del barrio. Vecinos de la cuadra corrieron a asistirlo y dieron aviso inmediato al 911. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Castex, donde permanece internado.

Fuentes de la investigación indicaron que su estado es "estable" y que continúa bajo observación médica por la herida abdominal. Horas después del ataque, el Renault Clío fue hallado completamente incendiado en las inmediaciones del barrio Libertador, sobre la calle Eucaliptus Bis y Calle 194. El fuego borró posibles rastros, pero no la gravedad del hecho. La causa quedó en manos del fiscal Ignacio Correa, titular de la UFI N° 5 de San Martín.

El expediente fue caratulado como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda y con el uso de arma de fuego. Por estas horas, los investigadores analizan las imágenes recolectadas y otros indicios para identificar a los responsables. No se descarta que los autores del violento asalto sean menores de edad.