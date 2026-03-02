Droga en el cuerpo y en facturas: dos intentos desesperados por ingresar cocaína a cárceles terminaron en detenciones

La escena se repite con distintas formas, pero con el mismo trasfondo: el intento de quebrar los controles para abastecer de droga a personas privadas de la libertad. Esta vez fueron dos episodios que, con horas de diferencia y a cientos de kilómetros, terminaron con detenciones y causas judiciales en marcha. En el complejo carcelario de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, una mujer de 38 años fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico cuando intentaba ingresar droga para su novio alojado en el penal. Durante el palpado preventivo, los agentes secuestraron algunos estupefacientes, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

En Chaco, un joven cayó cuando quiso pasar "bochitas" de cocaína escondidas en cañoncitos con dulce de leche.

Esa primera revisión encendió las alarmas: los investigadores comenzaron a sospechar que podría tratarse de una "mula". Ante la presunción de que transportara sustancias ilícitas ocultas, se ordenó su traslado a un hospital para una revisión médica. Allí se confirmó lo que se temía: llevaba droga escondida por vía anal. Tras la extracción, se secuestraron seis envoltorios. Cuatro de ellos contenían cocaína, equivalentes a 911 dosis, mientras que los otros dos incluían 37 comprimidos y 55 mitades de alprazolam.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes ordenó su detención. La mujer fue imputada y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. A casi 800 kilómetros, otro intento terminó frustrado en la Comisaría Séptima de Resistencia. Allí, un joven de 22 años fue aprehendido el domingo por la noche cuando intentó entregar alimentos a un interno. El reloj marcaba las 21:15 cuando se presentó en la guardia con facturas destinadas a un detenido.

Como parte del protocolo habitual, el personal policial inspeccionó los paquetes antes de autorizar el ingreso. Algo no cerraba. Los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al revisarlos con mayor detalle, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno -las conocidas "bochitas"- con una sustancia blanquecina compacta cuidadosamente escondida en el interior.

El Departamento Consumos Problemáticos realizó el reactivo químico de campo: dio positivo para cocaína. El peso total incautado fue de 2,7 gramos. La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Lovey Pessano, titular de la Fiscalía Antidrogas N° 1, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se enmarca en controles estrictos aplicados a todos los elementos que ingresan a comisarías y penales, especialmente alimentos, ropa y paquetes destinados a internos. Desde la fuerza señalaron que este tipo de intentos no son aislados y que en los últimos meses se reforzaron las inspecciones para evitar el ingreso de estupefacientes u otros elementos prohibidos a las celdas.