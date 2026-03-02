La CGT denuncia la inconstitucionalidad de la reforma laboral de Milei: una por una, las razones

La Confederación General del Trabajo (CGT) dio un paso al frente para rechazar enérgicamente el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un comunicado contundente titulado "La reforma laboral es inconstitucional", la central obrera detalla punto por punto las razones por las cuales considera que esta propuesta no solo vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, sino que además contradice principios constitucionales e internacionales.

La CGT señala que la reforma, presentada como una medida de "modernización" del mercado laboral, lejos de promover el empleo y formalizar a los trabajadores informales, representa un retroceso histórico en los derechos laborales: "Es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales. Sabemos bien que no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso ", afirma el comunicado.

Última manifestación de la CGT contra la reforma laboral

Entre los fundamentos jurídicos esgrimidos por la CGT para rechazar la reforma, destacan dos principios esenciales del derecho laboral:

Principio de Progresividad (o No Regresión). Este principio prohíbe la adopción de medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales ya adquiridos y, la propuesta de reforma, según la CGT, representa una clara violación a este principio al despojar a los trabajadores de conquistas históricas.

(o No Regresión). Este principio prohíbe la adopción de medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales ya adquiridos y, la propuesta de reforma, según la CGT, representa una clara violación a este principio al despojar a los trabajadores de conquistas históricas. Principio Protectorio . Fundamentado en la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores, este principio busca garantizar una protección especial para la parte más débil, es decir, los trabajadores. La reforma, al eliminar o debilitar derechos fundamentales, desvirtúa completamente este principio.

Además, la CGT denuncia que esta propuesta afecta directamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.

La central sindical detalla una serie de medidas incluidas en el proyecto que implican un grave retroceso en materia laboral:

Jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, eliminando las horas extras y reduciendo los salarios Eliminación de sanciones a empleadores que no cumplan con sus obligaciones legales Pago de indemnizaciones por despidos en cuotas a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes de los propios trabajadores Desfinanciamiento del sistema de seguridad social mediante transferencias a administradores privados Falta de reconocimiento a nuevas formas y modalidades tecnológicas de trabajo Reducción de aportes a las obras sociales, afectando el sistema de salud Modificaciones unilaterales en las vacaciones y limitaciones al derecho efectivo al descanso Habilitación de convenios por empresa, debilitando las negociaciones paritarias Restricciones al derecho a huelga y recortes a la libertad sindical Traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dificultando el acceso a la justicia laboral para trabajadores y gremios

🚫 LA REFORMA LABORAL ES INCONSTITUCIONAL



Nos concentramos en el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar la presentación judicial contra la reforma laboral del Gobierno nacional.



Ante una multitud de compañeras y compañeros en Plaza Lavalle, hicimos... pic.twitter.com/02QthHyJHl — CGT (@cgtoficialok) March 2, 2026

Es por esto que la CGT advierte que las consecuencias negativas de esta reforma no son hechos aislados, sino que forman parte de un programa económico-social más amplio impulsado por el gobierno. Este programa, según el comunicado, tiene como diagnóstico una situación económica crítica que incluye:

Pérdida de más de 300.000 empleos en los primeros dos años de gestión.

Aumento del desempleo y cierre masivo de empresas, PyMEs y comercios.

Deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Caída en la actividad económica, consumo, turismo e inversión interna.

Creciente endeudamiento externo y provincial, así como endeudamiento familiar para gastos básicos.

Escalada inflacionaria y deterioro constante en los índices de precios al consumidor.

En su declaración final, la CGT reafirma su compromiso con los trabajadores y su rechazo categórico a cualquier intento de retroceder en derechos conquistados: " La dignidad del trabajo sigue siendo una construcción colectiva ", subraya el comunicado. En la misma línea, llama a resistir este tipo de políticas que "expulsan la noción misma de comunidad" y atentan contra la solidaridad laboral.

En el Congreso se debate una reforma laboral impulsada y manoseada por los sequitos de Javier Milei

La central sindical concluye con una afirmación contundente: "No hay libertad sin justicia social" y, en este sentido, la CGT promete continuar luchando desde todos los frentes —la calle, las instituciones y el ámbito judicial— para frenar lo que considera un ataque directo contra los derechos laborales y sociales en Argentina.