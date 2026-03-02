Victoria Villarruel no se quedó callada tras los ataques de Milei: "Es grotesco y una falta de respeto"

Luego del discurso del presidente Javier Milei el último domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel contestó a las agresiones sufridas por parte de quien fuera su compañero de fórmula, quien hasta tuvo acciones coordinadas con la transmisión de la cadena nacional para agredir a su posible sucesora y presidenta del Senado nacional. Villarruel se encargó de compartir en sus historias de Instagram el posteo de un seguidor de ella, quien rechazó que la hagan figurar sin cabeza por momentos de la transmisión. "Es lamentable que al igual que el año pasado tengamos que ver nuevamente esta imagen. Es grotesco y una falta de respeto total y absoluta hacia nada más y nada menos que la vicepresidente Victoria Villarruel", señaló.

La historia que compartió Victoria Villarruel en su defensa, tras los ataques del presidente Milei durante la apertura de sesiones del Congreso.

"Está permitido tener diferencias en la medida que siempre y cuando haya respeto. Es cansador enterarse de 'fake news' que involucren siempre a la Vicepresidente y de cómo se la denigra día a día sólo porque sí", aseguraba la publicación que la funcionaria publicó. "Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo hacia Victoria Villarruel porque bajo ningún punto de vista se merece esta humillación y mucho menos pública. Que Dios y la Virgen la guarden y protejan siempre", cerraba la misma.

Que la defensora de los genocidas de la última dictadura militar haya tenido ese gesto en defensa de las agresiones que recibió por parte de Milei tiene que ver con que comienzan los últimos dos años de su mandato y debe aprovechar las oportunidades para hacer crecer su figura, como posible reemplazo del proyecto libertario, que más allá de los logros que asegura, sigue con la economía en recesión, con la desocupación en alza y con una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios en sus espaldas.

Apertura del 144° período de sesiones ordinaria

Durante la transmisión oficial, hubo una acción cronometrada por la transmisión oficial para hostigar a Villarruel, más allá de que pudiera aparecer sin cabeza. En un momento de su discurso, Milei habló de un ataque "sin precedentes" contra su gobierno y, cuando lanzó la frase sobre que los "hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", las cámaras tomaron a la vicepresidenta y el momento en el cual el mandatario giró la cabeza hacia su lado, como atribuyéndole la actitud.