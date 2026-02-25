Guerra de egos en Gran Hermano: los ex arman bando y apuntan contra Kennys Palacios y Brian Sarmiento

Los ex integrantes de otras ediciones de Gran Hermano se juntaron en la actual Generación Dorada para armar un primer grupo dentro de la nueva edición del reality. Es que tanto Emanuel Di Gioia, como Eduardo Carrera y Solange Gómez Abraham se juntaron e incorporaron al humorista Gabriel Lucero, mientras que analizaron la casa y despreciaron incorporar a los participantes más famosos, como Kennys Palacios y Brian Sarmiento.

En un diálogo sobre estos últimos personajes, Emanuel señaló al peluquero de Wanda Nara como "muy 'traika'", tras negarle a Eduardo la posibilidad de incorporarlo. "¿Sabés lo que pasa? Los chabones como que tienen un personaje armado y no quieren ser menos. No quieren acatar órdenes", explicó.

En otro momento de la larga conversación que tuvieron en el dormitorio de los chicos, el vecino de San Martín detalló que el problema es que tanto Palacios como Sarmiento juegan solos. "Van boyando de grupo en grupo. Ellos sienten que su personaje afuera ya está comprado", detalló.

En ese sentido también tuvieron reflexiones respecto a otras personas reconocidas dentro de la casa más famosa del país. "Divina, que la adoro, creo que se va a ir primera", aseguró Carrera, quien ya participó de una edición de GH Argentina y otra española. "Sí. No dura una semana. Y la otra que se va es Andrea", continuó Di Gioia.

Divina Gloria y su reencuentro con Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada.

Ante la cara de duda de su compañero, Emanuel apuntaló: "Haceme caso lo que te digo. Divina porque no pertenece a esto. La está remando con todo lo que puede", precisó. "A Andrea la quiero", intervino Eduardo, casi como si supiera el shippeo que ya le hacen con la actriz en las redes sociales.

"Yo también la quiero. Yo separo las dos cosas. La quiero, pero no va a aguantar", consideró el hombre que perdió con Cristian U cuando le tocó participar del reality. "Esperemos un poco, Ema. Haceme caso. Confía en mí", insistió Carrera. "La primera que se va ya sabemos quién es. Divina no va aguantar porque está rota. Recién estuve hablando con ella. 'Estoy cansada de los tacos, de los pelos'. Un día pasó. ¿Entendés? No va a aguantar. Y Andrea tampoco va a aguantar. Va a aguantar un poco más", caracterizó Emanuel.

Brian Sarmiento en GH.

Durante la charla entre los dos ex GH, también surgieron otros nombres que develaron parte de la estrategia con la que jugarán. "Manu también es querible", soltó Eduardo en relación a Manuel Ibero. "Pero es de otro team, amigo. Es buena madera. Pero eso no quiere decir que sea este team. Es buena madera. Se nota que tiene buenos conceptos, buena familia", describió su compañero.

Emanuel luego dio su punto de vista y señaló que el ex de Zoe Bogach va a tener otros objetivos con los cuales armar equipo, como Tomás Riguera, Nicolás Ícaro y Franco Zunino. "¿Cómo sabés?", preguntó Eduardo. "Va a jugar con él. Yo ya los vi", afirmó Di Gioia. "¿Y Martín?", insistió en relación a Martín Rodríguez. "Ese puede ser que sea. Porque ya está más grande. Es otra onda. Ese puede ser que lo unamos más adelante. Tenemos que ver cómo se mueve", lanzó.

Tomás Riguera y Manuel Ibero de Gran Hermano: Generación Dorada.

Di Gioia además confirmó cuál será la política ante la gente que se incorpore una vez el grupo esté conformado, en relación a que no sabrán toda la rosca. "El que tiene que saber toda la info sos vos, Gaby, Sol y yo, los que podamos llegar a meter después en el grupo tienen que saber la mitad de la info. Los podemos meter, pero no sabemos cómo se pueden manejar. Acá los cabecillas somos los cuatro", concluyó.