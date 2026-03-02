¿Celos cruzados y un nombre incómodo? El detalle que habría generado tensión entre Tini y De Paul

La historia parece salida de una novela donde el pasado nunca termina de irse. Esta vez, el foco está puesto en Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes atraviesan su segunda vuelta amorosa. Pero en las últimas horas surgió un dato que, al menos según trascendió, habría generado un cortocircuito puertas adentro. El periodista Juan Etchegoyen contó en sus redes sociales: "¿Por qué Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se saludaron por el día de los enamorados? ¿Por qué no aparecen hace tanto tiempo juntos? No quiero hablar de una crisis, no quiero hablar de una separación, pero sí me atrevo a preguntarme, ¿hubo un cortocircuito en estos días entre Tini y entre Rodrigo de Paul?". El detonante, siempre según Etchegoyen, habría sido el nombre que eligió Cami Homs para su beba recién nacida con José Sosa: Aitana.

En su programa Mitre Live, el conductor fue directo: "Quiero contar un dato que me dieron hace unos días y lo fui trabajando que tiene que ver con la actualidad de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Quiero decir que no cayó bien el nombre que eligió Cami Homs para su hija". Y profundizó: "A mí me cuentan que el nombre Aitana fue motivo para una conversación de Tini y Rodrigo donde a la cantante le molestó bastante esto. A mi me dicen que Tini no podía creer que justo le ponían ese nombre a la beba".

¿Por qué Aitana sería un nombre sensible? Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo. Todos recuerdan la relación de Tini con Sebastián Yatra y los rumores que circularon cuando apareció en escena Aitana. En aquel momento, muchos señalaron a la artista española como tercera en discordia. Etchegoyen lo explicó así: "A todos nos llamó la atención el nombre Aitana porque fue justo la cantante que empezó a tener una relación amorosa con Sebastián Yatra cuando él estaba en pareja con Tini".

Y agregó: "Y también me dicen que esto fue motivo para un cortocircuito en la relación que mantiene con Rodrigo. Habiendo tantos nombres justo le pone ese". En redes, incluso, algunos llegaron a calificar a la española como "la China Suárez española", en alusión a la actriz argentina señalada históricamente en escándalos sentimentales. El periodista cerró su información con una frase que alimentó aún más las especulaciones: "A mí me describen una conversación áspera de Tini y Rodrigo".

De acuerdo con el periodista, la áspera charla entre los tortolitos fue "sobre el tema del nombre de la flamante hija de Cami Homs y José Sosa". Por ahora, ni Tini ni De Paul hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Tampoco hubo gestos románticos visibles en el último Día de los Enamorados, algo que no pasó desapercibido entre los fanáticos.