El documento que Mauro Icardi quería ocultar sale a la luz: "Está en llamas en Estambul"

Una filtración inesperada dejó en shock a más de uno: el documento judicial que Mauro Icardi intentó ocultar a toda costa. Ahora se sabe que el delantero, ex de Wanda Nara es un deudor alimentario con todas las letras por una módica suma que asciende a la impactante cifra de USD 147.582.

La bomba estalló cuando el periodista Juan Etchegoyen presentó pruebas contundentes: "Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul". Según el panelista, se trata de una resolución formal emitida por el Juzgado Civil 106 que obliga al futbolista a regularizar la deuda alimentaria acumulada para sus dos hijas con la Bad Bitch.

Mauro Icardi

Así se desmorona la narrativa que Icardi y su entorno habían sostenido durante meses, negando cualquier obligación pendiente: "Hasta acá las abogadas de Icardi decían que no había ningún tipo de pedido, que no se tenía que pagar nada... y bueno, este documento por lo menos refleja que no es así", sentenció Etchegoyen apuntando directamente a las letradas.

Por si fuera poco, Wanda no se quedó callada y lanzó dardos directos hacia Icardi y su equipo legal cuando sacó a la luz que las abogadas del jugador, Lara Piro y Elba Marcovecchio, están cobrando la exorbitante suma de USD 30.000 para defenderlo. "Una vergüenza", declaró indignada. Además, dejó claro el peso económico que recae sobre sus hombros, afirmando: "Este año tuve que desembolsar 120 mil dólares para la escuela a la cual asisten mis hijas con Icardi en Buenos Aires".

El documento que muestra cuánto debe Mauro Icardi

A esto se suma la delicada situación médica de Wanda, quien enfrenta un tratamiento por leucemia. En este contexto, la empresaria denunció que Icardi solo cubre los gastos médicos correspondientes a sus hijas, dejando de lado el plan familiar completo: "Yo no puedo esperar a que él o la justicia lo resuelvan porque tengo que pagar una medicación que me da la prepaga", dijo con contundencia.

Este nuevo capítulo en la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara se parece mucho a la lucha incansable de cientos de miles de madres argentinas por garantizar el bienestar de sus hijas e hijos. Habrá que esperar a que pasen las horas para que el jugador de Galatasaray responda, tal vez, con un texto kilométrico en sus redes sociales.