Bullrich y un encendido descargo en defensa del gobierno de Milei: "Justo ahora quieren romper todo"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió con dureza a responder la aplastante derrota parlamentaria que sufrió el gobierno de Javier Milei este miércoles en la Cámara de Diputados, donde la oposición unificada le impuso su agenda y logró aprobar dos leyes clave, rechazar cinco decretos presidenciales y forzar el debate de temas sensibles que el oficialismo intentaba evitar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Bullrich publicó un extenso y vehemente mensaje en el que defendió la gestión libertaria, acusó a la oposición de "querer romper todo" y advirtió que "en octubre se define todo". "Los argentinos estamos bancando un cambio con mucha fuerza y valentía. Recibimos un país al borde de la hiperinflación, fundido después de años de robo kirchnerista", comenzó su descargo la ministra, en un tono desafiante.

El descargo de Patricia Bullrich

Según Bullrich, el gobierno libertario comenzó a "recuperar el rumbo" gracias a que "la inflación baja, las calles tienen orden y estamos desarmando cada mafia que dejaron", algo que aun no se plasmó en el bolsillo de los trabajadores y solo sirve para decorar los gráficos. A pesar de reconocer que "no es fácil" y que se trata de "un esfuerzo enorme", remarcó que ese sacrificio lo están haciendo "todos, y principalmente cada argentino que tiene que salir a trabajar y ganar cada peso para cuidar a su familia".

En su mensaje, la funcionaria responsabilizó directamente a los bloques opositores por intentar frenar el rumbo del Ejecutivo: "Justo cuando empiezan a verse los resultados, aparecen los de siempre: los diputados kirchneristas, los radicales que les hacen el juego y la izquierda, que ven que se acercan las elecciones y quieren romper todo". Bullrich los acusó de oponerse "a cada reforma", de "desesperarse por frenar el cambio" y de jamás decir "de dónde sacar la plata".

En una crítica directa al Congreso, sostuvo que "el gran freno para que la Argentina salga adelante son los legisladores corporativistas del Congreso. Los que no quieren soltar sus privilegios y hacen todo lo posible para tirar abajo al Gobierno". En uno de los tramos más controversiales, afirmó que los sectores que votaron contra las iniciativas del oficialismo "quieren que vuelvan los 12 millones de personas a la pobreza, que salieron gracias a este Gobierno".

Golpe parlamentario a Milei: la oposición unida le impone su agenda y derrumba decretos clave

Dicha afirmación no tiene respaldo empírico ni estadístico. El dato contrasta, además, con los propios informes de organismos oficiales como el INDEC y el CEPA, que advierten un fuerte crecimiento de la pobreza desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. En tono de campaña, Bullrich cerró su publicación con un llamado a la confrontación electoral: "Sea quien sea, en octubre se define todo: o elegimos una Argentina que cambie, que solucione y que mire para adelante, o dejamos que vuelvan los que siempre nos hundieron en inflación, inseguridad y pobreza. La batalla es ahí. Y hay que darla con firmeza".

La reacción de la ministra se produce pocas horas después de que el oficialismo fuera derrotado en las 12 votaciones clave de una sesión maratónica en Diputados. Entre los proyectos aprobados, se destacaron la Ley de Financiamiento Universitario -que garantiza los recursos para las universidades nacionales y la recomposición salarial del sector- y la Ley de Emergencia Pediátrica, que declara la emergencia sanitaria para la salud infantil y las residencias médicas. Ambas fueron acompañadas por amplios márgenes: 158 y 159 votos a favor, respectivamente.

El oficialismo sufre derrota histórica en Diputados

Además, la Cámara baja rechazó cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que afectaban a áreas sensibles del Estado como Cultura, Transporte, Economía, Ciencia y hasta el Banco Nacional de Datos Genéticos. Además, la oposición logró emplazar a comisiones para discutir temas que el gobierno se negaba a tratar: desde la coparticipación de los ATN hasta la emergencia en Ciencia y Tecnología, pasando por una ley sobre el Alzheimer y la escandalosa estafa con la criptomoneda $LIBRA.