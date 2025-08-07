Francos reconoció la derrota parlamentaria y advirtió que por imponer gastos públicos "va a costar mucho salir"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó el revés en el Congreso Nacional tras las votaciones que logró la oposición para conseguir el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, entre otras cosas, además de dar por tierra los decretos que vetaban los aumentos a jubilaciones y discapacitados. En ese sentido apuntó al kirchnerismo y demás fuerzas opositoras y advirtió que por esta imposición de "gastos públicos, también va a costar mucho salir".

"Perdimos todas las votaciones", reconoció el funcionario en diálogo con Radio Mitre. "Todos los radicales, la Coalición Cívica y algunas fuerzas provinciales votaron con el kirchnerismo", señaló después. Es un hecho que las manos de las y los diputados de este miércoles se alzaron contra las declaraciones del presidente Javier Milei alrededor de que vetaría todo lo que pudiera votar. Fue contra esa actitud despótica que obró el parlamento.

Javier Milei y Guillermo Francos

"El kirchnerismo quiere romper al gobierno, quiere romper con todo lo que hemos avanzado. Tienen miedo de perder todas las prebendas que obtuvieron en este siglo. Este siglo fue dominado por el kirchnerismo y el país fue destruido", denunció Francos. Antes había explicado que esa fuerza política había hecho crecer la deuda externa en 303 mil millones de dólares, mientras que ellos la habían reducido en 34 mil millones. "Los recursos se obtienen bajando gastos, y eso es lo que venimos haciendo desde que asumimos", añadió.

Por otro lado comparó ambas gestiones cuando remarcó que "todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron con facultades delegadas", que luego "fueron prorrogadas por DNU" mientras que "este gobierno las pidió por un año, hizo todo lo que tenía que hacer y no pidió prorrogarlas".

"Estamos en una etapa preelectoral, donde el kirchnerismo se aprovechó de la situación para conseguir el apoyo de otros legisladores como el radicalismo o la Coalición Cívica y hacer un poco de demagogia", resumió Francos. Por otro lado, no dudó en advertir que si el Congreso impone más gastos públicos, "también va a costar mucho salir".

El jefe de Gabinete también se expresó en relación a la marcha de San Cayetano que se realiza todos los 7 de agosto y que contará con el apoyo de distintos gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese sentido, si bien entendió las razones, también cuestionó que la movilización no tenga el fin de ir a presionara los diputados para que voten bien.

La marcha de San Cayetano de este 2025.

"La gente que viene de San Cayetano me parece muy bien que pida más trabajo, pero tendría que ir al Congreso y pedir que modifiquen las leyes para que haya más trabajo", soltó Francos. "Salir de la situación en la que estaba Argentina es un proceso, pero hay que ver qué ha hecho la legislación argentina en nuestra economía. Tenemos 20 millones de ocupados sobre una población económicamente activa de 47 millones. De esos ocupados, solamente 12,8 millones están registrados y hay 6,7 millones de informales. Eso fue también producto de las leyes que pretendemos reformar en la segunda mitad de nuestro gobierno", concluyó.