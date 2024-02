CTERA confirmó que peligra el inicio de clases: "Los Fondos de Incentivo Docente los retuvo el ministerio de Economía"

Los gremios docentes están preocupadisimos por el comienzo del ciclo lectivo. Ya lo había dicho Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA): "Si no hay diálogo y se profundizan las políticas de ajuste, habrá conflicto". Ahora, su par Sonia Alesso, secretaria General de Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), expresó: "la casta somos los trabajadores", en referencia al plan de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

El debate en estos días está puesto en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que se establecieron como obligatorios en 1998 y que se actualizaron hasta 2022. En 2023, el acuerdo de esos fondos debería haberse regulado nuevamente, pero el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), dejó caer el decreto quedando en una tremenda zona gris que deberá resolverse antes del 26 de febrero, día en el que daría comienzo el ciclo lectivo 2024.

Roberto Baradel y Sonia Alesso

Alesso fue contundente con esta idea: "Son de cumplimiento obligatorio del Gobierno, no pueden retenerlo". Además, reconoció que muchos de los gobiernos provinciales ya pagaron el fondo pero hay una preocupación: "Claramente el próximo mes ya anunciaron que no podrán hacerlo".

Sobre esto, la Secretaria general de CTERA apuntó: "Habrá negociaciones complicadas en el inicio de la paritaria de los maestros, prevista para los próximos días". Alesso hizo también una grave denuncia: "El gobierno también está adeudando los fondos para comedores y leche para las cooperadoras, que se envían a las provincias como refuerzo. Las provincias ya dijeron que este mes pueden hacer frente, pero el mes que viene, no".

CTERA en lucha

Y puntualmente, se mostró preocupada por la desinversión en políticas públicas relacionadas a la educación: "También quieren privatizar el programa Conectar Igualdad y otros programas que son importantes a nivel pedagógico. Estamos en un momento muy difícil".

Tensión en los próximos días

Alesso confirmó los pasos que seguirán desde la Confederación: "Nosotros tenemos junta ejecutiva este miércoles, previo al inicio del ciclo lectivo que es el 26 (de febrero). Vamos a hacer un congreso de exigencia al gobierno para que abone estas sumas que son obligatorias para el Estado Nacional".

Sobre el comienzo de clases, Alesso fue contundente y llamó a la reflexión del gobierno de Milei: "Es responsabilidad del Gobierno, estos fondos los tiene que enviar. Nosotros esperamos que se envíen y que convoquen a paritarias".

Docentes argentinos en lucha

En AM 750, le preguntaron qué había pasado con los FONID y ella respondió certeramente con la peor de las noticias: "Estamos en conocimiento de que estos fondos se habían enviado, eso nos dijeron. Finalmente, esos fondos no fueron enviados, los retuvo el Ministerio de Economía", cabe recordar que este ministerio funciona de la mano de Luis "Toto" Caputo que llamó varias veces a "aguantar" el ajuste y la hiperinflación.

La dirigente de CTERA también admitió: "Ahora tenemos que negociar en un contexto muy difícil para los salarios de los docentes de todo el país". Sobre cuánto debería ser el aumento, contestó: "Discutiremos cuánto hay que pedir con los docentes, pero debe ser un aumento importante, no puede ser un aumento inferior a la inflación acumulada", dijo y agregó: "Hay que plantear acuerdos cortos".

Docentes argentinos en lucha

La pelea del Jefe de Estado con los gobernadores de provincias, puede ser uno de los factores por los que todavía no se llega a un acuerdo paritario ni a un acuerdo con respecto a quién pagará los FONID: "Teóricamente nos iban a convocar (a paritarias) y después de lo que pasó con la Ley (de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos) no nos convocaron y tampoco enviaron los fondos. Más allá de cualquier interpretación política, los fondos están destinados por ley y el Gobierno no puede incumplir la ley, porque sino en el caso de funcionarios es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Estos fondos están en el presupuesto educativo", expresó sin titubear.

Por último, Alesso reflexionó sobre las condiciones de vida de los docentes en la era de Javier Milei: "Además están reprimiendo otros fondos como los de transporte, entonces es una situación muy conflictiva en todo sentido. El gobierno quiere ajustar pero a costa de los trabajadores, porque los que nos vamos a ver perjudicados tanto en el transporte como en el FONID es con el salario". Para terminar, la dirigenta política dijo: "La casta vendríamos a ser los trabajadores, finalmente".