"Cabildo Trava" en respuesta al seminario de Villarruel que pone en duda la Ley de Identidad de Género

Organizaciones del colectivo trans, de diversidad sexual y Derechos Humanos convocaron para este miércoles 20 de septiembre a las 12 horas un Cabildo Trava frente al Senado de la Nación Argentina, en Hipólito Yrigoyen 1702. La protesta surge como respuesta al seminario titulado "Ley de Identidad de Género en debate", organizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La iniciativa del Senado generó una ola de indignación tras la convocatoria a este evento no innecesario pero también peligroso. " La Ley no se debate: se cumple ", expresan desde los colectivos convocantes, quienes denuncian que abrir un espacio para cuestionar esta normativa es una puerta directa al retroceso en derechos conquistados y a la legitimación de discursos de odio que tan en boga están desde que el gobierno de las fuerzas del cielo aterrizaron en el Ejecutivo nacional.

Javier Milei y Victoria Villarruel en el tanque TAM2C.

Aprobada en 2012, la Ley de Identidad de Género es considerada una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos humanos a nivel mundial: reconoce el derecho de las personas a ser identificadas según su identidad autopercibida y garantiza el acceso a tratamientos médicos y hormonales sin necesidad de judicialización. Además, mejoró profundamente la vida de miles de personas trans, reduciendo la exclusión social y brindando herramientas para acceder a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.

Sin embargo, el seminario organizado por Villarruel plantea un cuestionamiento a estos avances. Bajo la premisa de "cuidar la vida" y analizar las supuestas "consecuencias" de la ley, el evento busca instalar una agenda conservadora que invisibiliza los efectos positivos y profundiza los prejuicios hacia las identidades trans.

"Políticas para cuidar la vida", expresa engañosamente el seminario

"Este seminario atenta de manera directa la existencia de mi hijo. Es totalmente violento que alguien decida que mi hijo no puede ser él. Es nefasto que alguien piense en un niño como algo aberrante", expresó Sabrina Renee, integrante de la Asociación Civil Xadres Varones Trans y No Binaries Santa Fe. Renee subrayó que su hijo, un niño trans de 9 años que lleva cuatro años en transición, jamás ha sido sometido a prácticas médicas invasivas: "Él es muy consciente de su biología, lo acepta, lo ama y lo cuida. La construcción de su identidad no borra su parte biológica; aprendemos y acompañamos día a día esa construcción de manera amorosa y por sobre todas las cosas la respetamos", expresó.

Para Gabriela Ivy, activista trans, el seminario representa una estrategia política con objetivos claros: instalar una línea conservadora que ya opera en otros países bajo el disfraz del "cuidado": "La finalidad real de este seminario no es proteger a las personas trans y sobre todo a las infancias, sino instalar una línea conservadora y antiprogresista que ya funciona como doctrina en otros países: en España a través de VOX, en Estados Unidos con Trump y en Brasil con Bolsonaro . Se trata de un plan de exterminio sistemático que busca negar nuestras existencias bajo el disfraz de un falso cuidado", denunció Ivy y contundente expresó: "Poner en duda nuestra existencia no es protegernos; es atacarnos".

Impacto directo en las infancias trans

Otro punto crítico señalado por los activistas es el daño que este tipo de iniciativas genera sobre las niñeces trans y sus familias. Según Giovi Novello, activista por las niñeces trans e integrante de la Asociación Civil Varones Trans y No Binaries Santa Fe, el desmantelamiento de programas públicos que acompañan y orientan a estas familias está exponiéndolas al desamparo.

"Este seminario expone nuevamente la desinformación acerca de las identidades trans, atentando directamente contra las niñeces. Proteger a las infancias exige políticas públicas que abracen, acompañen y garanticen derechos", afirmó Novello. La activista advirtió: "No podemos tolerar ni aceptar que, después de tanto recorrido y tantos derechos conquistados, el futuro de las infancias trans sea nuevamente el desamparo", agregó.

Convocan a un Cabildo Trava

Luciana Viera, activista trans e integrante de la Asociación Civil Mocha Celis, fue contundente al señalar el peligro que representa este seminario para los derechos adquiridos por la comunidad trans. Para la activista, cada intento por revisar la Ley de Identidad de Género no es más que una excusa para retroceder en conquistas históricas logradas tras años de lucha y sacrificio: "Debatir la ley es debatir si tenemos derecho a existir. Y eso no es democracia; es violencia institucional promulgada e instaurada por quienes se jactan de defender la libertad", sentenció.

El Cabildo Trava es un llamado urgente a defender los derechos adquiridos frente a lo que lxs activistas consideran un ataque directo contra sus vidas e identidades: "La Ley no se debate: se cumple", insisten desde las organizaciones convocantes, quienes remarcan que cualquier intento por relativizar derechos fundamentales vulnera a la comunidad trans pero también a los principios básicos de igualdad y justicia social.