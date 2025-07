Caputo arremetió contra economistas y defendió el rumbo del Gobierno: "Las empresas cierran desde hace 18 meses"

En un nuevo capítulo de confrontación discursiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió el escenario del Summit 2025 organizado por IAE Business School de la Universidad Austral para lanzar durísimas críticas contra economistas que asesoran empresas del sector privado, a quienes acusó de ser responsables directos de cierres de compañías por sus pronósticos alarmistas sobre el dólar. "Hay gente que hace 18 meses está haciendo cerrar empresas, diciendo que el dólar se va a ir a $5.000", disparó Caputo ante un auditorio compuesto por empresarios, funcionarios y referentes económicos de diversas ideologías.

El navegador no soporta este contenido.

Y visiblemente indignado, agregó: "Es una paradoja inconcebible que haya empresas que le pagan a tipos que les van a hablar mal. Están mandando empresas a la quiebra". El titular del Palacio de Hacienda fue más allá al afirmar que en algunos casos se trata de "burros, como dice el Presidente", pero que en otros hay una intencionalidad manifiesta: "Es gente que quiere hacer daño, que quiere que al país le vaya mal". Sus declaraciones se produjeron en un contexto en el que diversos analistas advierten sobre desequilibrios macroeconómicos y tensiones en el frente externo.

Caputo también salió al cruce de quienes cuestionan el valor actual del dólar y aseguran que está retrasado. Con sarcasmo, instó: "Si pensás que está barato, comprá, no te pierdas la oportunidad". En su visión, el tipo de cambio refleja la libre flotación del mercado entre oferta y demanda, aunque desde distintas consultoras, como C-P, advierten sobre mecanismos de intervención indirecta que incluyen ventas de contratos de futuros, rebajas transitorias de retenciones, colocación de deuda y uso de reservas por fuera de las metas del FMI.

El navegador no soporta este contenido.

Uno de los anuncios más relevantes de Caputo fue el anticipo de nuevas privatizaciones "en el corto plazo" para reforzar las reservas del Banco Central. Según explicó, estas se complementarán con venta de activos, concesiones y block trades. "El que necesita reservas hoy es el Tesoro", remarcó, diferenciándose de enfoques anteriores y defendiendo el uso de pesos absorbidos del mercado para fortalecer la posición financiera del Estado.

Consultado por el deterioro de la cuenta corriente —que en el primer trimestre mostró un déficit superior a los u$s 5.000 millones— Caputo se mostró despreocupado. "Le prestamos atención al déficit, pero no nos preocupa. Es el resultado de transacciones entre privados", sostuvo. Negó que Argentina esté frente a una crisis externa como las del pasado: "El rojo ronda entre 1,5 y 2 puntos del PBI, muy por debajo de países que enfrentaron crisis reales. Además, no hay desequilibrio en el sector público".

El ministro atribuyó buena parte del desequilibrio a la balanza de servicios, en especial al turismo, y al crecimiento de importaciones de bienes como los del sector automotriz. También se jactó del fortalecimiento del crédito al sector privado: "Cuando llegamos, el nivel de crédito sobre PBI era de 3,5 puntos. Ahora se duplicó en términos reales".

Otro eje central del discurso fue la promesa de avanzar con una reforma laboral que, según Caputo, es "imprescindible". "El empleo no crece desde 2011 y el número de empleadores está estancado desde 2008. No podemos ignorar eso", sentenció. También mencionó la necesidad de una reforma tributaria, pero dejó en claro que lo prioritario es modificar el régimen laboral actual.

El ministro de economía argentino Luis Caputo celebró que la clase media use sus ahorros en dólares

En este marco, señaló que "casi el 50% de la economía es informal" y que el objetivo del Gobierno es "generar condiciones para que la gente vuelva a la formalidad". Aseguró que la estrategia continuará con desregulación, baja de impuestos y apertura comercial: "Vamos a seguir devolviéndole la plata a la gente". Caputo volvió a utilizar el "orden fiscal" como principal bandera de gestión y remarcó que la actual administración heredó "5 puntos de déficit fiscal y 10 puntos de déficit cuasi fiscal". Según sus palabras, "en apenas un mes achicamos el tamaño del Estado en un 30%. Es la primera vez que Argentina llega al equilibrio fiscal por decisión política".

Reforzó su argumento con datos de actividad e inflación: "Desde diciembre, los salarios recuperaron 15% en términos reales y el EMAE mostró un crecimiento del 6% interanual. La inflación mayorista pasó de 54% en diciembre a deflación del 0,3%, y la minorista bajó del 25,5% a 1,5%". Caputo finalizó su exposición reafirmando su confianza en el rumbo económico y en la solidez de los "fundamentals" del modelo libertario. "Hay un montón de gente que quiere que al país le vaya mal. Pero no van a tener éxito, porque no hay casualidad, hay causalidad. Los fundamentals prevalecen", concluyó, en un mensaje que apuntó, otra vez, a sus colegas economistas críticos.