Caputo defiende las bandas cambiarias en la UIA: los empresarios esperan anuncios que no llegaron

El ministro de Economía, Luis Caputo disertó en la 31ª Conferencia de la Industria organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde reiteró defendió de manera irrestricta el esquema de bandas cambiarias para el dólar y descartó la posibilidad de una flotación libre. Sin embargo, el evento dejó un sabor agridulce para los empresarios, quienes esperaban anuncios concretos que nunca se hicieron realidad.

La conferencia, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) bajo el lema "El futuro se produce hoy", reunió a destacados referentes del sector industrial y miembros del Gobierno que si bien Javier Milei pegó el faltazo, envió a MARTÍN Menem y a Diego Santilli); allí Caputo buscó justificar la política cambiaria actual en medio de las críticas y las expectativas de los sectores productivos.

"Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. La mayoría de los países no flota libremente, no flota nadie. No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado que intentamos flotar y no estaban las condiciones, y cuando tenemos un shock tenemos que poner cepo", afirmó Caputo en un tono enfático.

El ministro insistió en que las bandas cambiarias están "bien calibradas" y en esa línea realizó una metáfora compleja: "Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas" dijo haciendo referencia a los riesgos de apresurarse hacia una flotación libre del tipo de cambio.

Caputo también destacó que el mercado cambiario argentino opera con un volumen diario de aproximadamente 200 millones de dólares y cuestionó: "Si alguien cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera USD 90 millones o USD 200 millones por día, creo que nunca operaron un mercado".

Además, "Toto" desestimó las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre los vencimientos de deuda planteó: "Fuimos a Estados Unidos a garantizar el pago de los próximos años (...). Vamos a acumular reservas y más de lo que cualquiera puede estar pensando ", aseguró.

Pocos aplausos para la aparición de Luis Caputo en la Conferencia de la UIA. pic.twitter.com/Tlv31oYVN9 — Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) November 13, 2025

A pesar del protagonismo del ministro en el evento, los empresarios nucleados en la UIA se mostraron decepcionados por la falta de anuncios concretos para el sector industrial. En la antesala de la conferencia, se había generado expectativa sobre posibles medidas relacionadas con la reforma laboral e impositiva, dos temas claves para ese sector.

La cúpula de la UIA, liderada por Martín Rappallini desde mediados de año, incitan en lo mismo de siempre: "nivelar la cancha" en lo que tiene que ver con cuestiones impositivas e infraestructura; sin embargo, estas demandas no encontraron eco inmediato en el discurso del ministro.

Fiel a su estilo, le tiró la pelota a la oposición: "La economía se empezó a planchar a partir de los ataques que sufrimos en el Congreso. La parte positiva de esto es que después de las elecciones parece haber habido una recuperación fenomenal. Esperamos un tercer trimestre bastante positivo y para el año que viene una proyección optimista", expresó Caputo.

Haciendo malabares y con cara de mejores amigos, Luis Caputo intentó llevar tranquilidad a los empresarios y empresarias de la UIA al destacar que "se combina un factor económico, social y finalmente uno político porque el 10 de diciembre vamos a tener un cambio de Congreso que nos va a permitir tener un Congreso alineado con lo que la gente votó", explicó casi como si quisiera convencerse a sí mismo primero.