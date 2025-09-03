Carrió aseguró que infiltraron a LLA "por poner gatos que se casan con espías" y reveló que tiene un novio de 95 años

La referente de la Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió criticó a los Milei -Karina y Javier- por los escándalos de corrupción que estallaron alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y señaló que los "gatos" en las listas hace infiltrable a La Libertad Avanza (LLA), en el marco de una entrevista en la que también confesó que está en pareja con un hombre de 95 años.

"Les pasa por poner gatos que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar? Si vos ponés a chicas de la noche en las listas o maquilladoras, ¿cómo no te van a infiltrar? Te va a infiltrar cualquiera", reveló la dirigente en una entrevista que concedió al streaming Cenital. La referencia a maquilladora bien puede ser interpretada como una referencia a la diputada nacional Lilia Lemoine.

Al mismo tiempo, durante el reportaje contó sobre su nueva pareja. "Tengo un novio. Tiene 95 años", remarcó. Además aseguró que "está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C". "Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien", reflexionó sobre este hombre que hasta el momento se mantiene incógnito. "Yo ya estoy en la tercera edad, porque voy a cumplir 70. Y me lleva 25 años. Es una buena diferencia", reconoció Carrió al respecto. "Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", reveló.

Cuestionada por sus entrevistadores María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en relación a que vive en un lugar difícil para ese esquema, contestó: "Salgo a una esquina porque sino tengo todo el esquema de vigilancia". Cuando el periodista quiso saber si la relación se reducía al beso que se dan una vez por semana, detalló que sí. "A la ternura nada más", explicó.

Por otro lado también apuntó fuerte contra las referencias anales del presidente Javier Milei, a las cuales señaló como para de "algo de la perversión o temas no resueltos, pero que son graves a la hora institucional". "Yo tuve que decir la verdad porque la consulté, la estudié, porque hablé con psiquiatras... hay cosas que no se pueden decir en lo público. Porque esto habilita a chicos a que busquen lo mismo, con tanta adicción que hay a las redes", reflexionó.

"Cuando lo ves que siempre está sobre lo anal, hay una cultura anal que ojalá no la vuelva a repetir. Porque no es una cuestión menor. Es una cuestión del orden de (Jacques) Lacan, de lo perverso", analizó Carrió en relación al maestro francés del psicoanálisis. La referencia a cuestiones reprimidas del Presidente, si bien no estuvo explicitada, fue evidente.

"Ellos quieren salir ricos", opinó en relación al escándalo de corrupción que manchó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem. "Son de una familia que el padre venía con toda la plata del colectivo, se juntaba y nunca se declaraba", añadió sobre el padre del Presidente, que "hizo plata con los subsidios". "¿Qué significa? Que iba (Ricardo) Jaime, le dejaba la bolsa con la plata de los subsidios... ellos no vivieron en la legalidad. Entonces, para Karina que es secretaria privada, es normal recibir la plata", relativizó.