Carrió tildó a Milei de haber "visto mucha pornografía infantil" y señaló a Karina como "la cajera"

La referente de la Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió aseguró que el presidente Javier Milei "ha visto mucha pornografía infantil" y tildó a su hermana Karina Milei como "la cajera" de la corrupción libertaria. Lo hizo en una entrevista que ofreció a LN+, en la cual fue muy crítica contra la gestión nacional y donde confirmó que ya no puede "aspirar a ningún cargo político por razones personales, de enfermedad y de familia".

"Creo que esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. Creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil , nos ha hecho daño a todos. Y ese daño es irreparable", sentenció Carrió frente a Joaquín Morales Solá. "Le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan", remarcó en relación al oficialismo y al kirchnerismo.

La ex diputada nacional precisó que "el peor dilema que tiene hoy el país es la salud" y allí la vinculó a la Secretaria General de la Presidencia, a quien definió como "el personaje más oscuro", mientras cuestionó a quienes quieren diferenciarla del hermano. "Es inescindible su codicia y su forma de ejercicio del poder, de Milei. A mí no me digan que Karina acumula dinero y recauda y no está su hermano. Karina es Milei, Milei es Karina ", graficó.

"Lo segundo que hay que decir es que efectivamente ella es la cajera, tanto en el caso $Libra, que es un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud", disparó Carrió enseguida. Segundos antes había preguntado si no se daban cuenta de "la oscuridad en la cara" de ella. "Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres", deslizó.

Elisa "Lilita" Carrió profundizó su caracterización sobre la debacle moral de la gestión nacional y la crisis económica que se avecina. "La situación institucional es muy grave porque acá llegó una pandilla y los que no eran pandilla se convirtieron en pandilla", describió. "Le tiemblan ya las manos a (el ministro de Economía, Luis) "Toto" Caputo. Su voz es temblorosa, lo conozco mucho. Están en un dilema. No sé cómo van a salir de esto con un encepado en materia de encajes. El riesgo país está altísimo", pronosticó.