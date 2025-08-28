El Gobierno buscó victimizarse por el escrache en Lomas de Zamora, pero la ruta del dinero Karina no se apaga

El Gobierno nacional intentó magnificar el ataque a piedrazos que recibió en la caravana que realizó La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora, como parte de una campaña para que se apague de una vez por todas el escándalo de las acusaciones de corrupción contra Karina Milei y su mano derecha Eduardo "Lule" Menem, que estalló tras las filtraciones de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Uno de los ejemplos de esto se vio con la foto que viralizaron en la cual se ve un cascote bien grande por arriba de la cabeza del presidente Javier Milei. La imagen fue compartida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y hasta por el empresario multimillonario que tributa en Uruguay Marcos Galperín, quien dejó un mensaje en la tónica de la victimización.

Marcos Galperín se sumó a la fake news y después justificó el 3% de Karina Milei.

"No te olvides: la democracia no peligra si le tiran piedras a los candidatos opositores en el Conurbano o si las listas las encabezan candidatos 'testimoniales'. La democracia peligra solo sí el Presidente llama mandriles a periodistas que mienten u ocultan la verdad", escribió el dueño de Mercado Libre, quien utilizó una imagen falsa para justificar la persecución a la prensa y los ataques a la libertad de expresión del gobierno libertario.

Su defensa fue más insólita aún cuando intentó justificar el porcentaje que según los audios de Spagnuolo los empresarios debían dejarle a Karina. "Sin dudas cualquier sospecha de un 3% de cometa genera mucha bronca si estás acostumbrado al 15%...", reflexionó, en una redición del "roban pero hacen", pero más ajustado al conflicto del momento. Sería algo así como "roban, pero no tanto como los otros".

El autor de la foto del supuesto piedrazo mostró las pruebas: está editada.

Lo más insólito fue que a las horas de que se difundiera la imagen en la que una piedra enorme aparecía arriba del Presidente, el autor de la misma salió a decir que estaba trucada y mostró una fotografía de su cámara digital para demostrarlo. Si bien parte del plan ya había colapsado allí, la situación continuó desmontándose mientras aparecían nuevas pruebas de manipulación mediática.

Las cámaras de LN+ registraron como el militante libertario "Flavio" (así lo identifica Luis Majul), agarraba piedras de un volquete que había ahí, para que luego en las imágenes de TN aparezca con la misma roca para asegurar que había sido golpeado por esta en la espalda y que había pasado "a centímetros de la cabeza del Presidente". "Son estos kirchneristas que vinieron a agredirnos", aseguró.

La desesperación del entorno presidencial por que se apague la crisis que generó la difusión de los audios tiene el respaldo en las encuestas que llegaron a la Casa Rosada y que preocuparon de cara a las elecciones legislativas provinciales y nacionales. Mientras que para Management & Fit el 73,2% de la gente considera lo que sucedió como grave o muy grave, un estudio de Proyección Consultores expuso que más de un tercio de quienes votaron a Milei en el balotage hoy no lo harían.