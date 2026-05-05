Cascada, parrilla y pileta con jacuzzi de mármol travertino: denuncias de sobresueldos y pagos en negro en torno a la figura de Adorni

La situación política y judicial de Manuel Adorni suma nuevos capítulos semana a semana. En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito que avanza en Comodoro Py, el jefe de Gabinete quedó ahora envuelto en sospechas de presuntos sobresueldos, pagos en negro y movimientos patrimoniales difíciles de explicar con sus ingresos declarados como funcionario público. El escándalo escaló luego de que el periodista Hugo Alconada Mon publicara un mensaje demoledor en redes sociales: "Manuel Adorni. Compras y deudas en menos de dos años: más de US$800.000. Sueldo: US$5.000 por mes", señaló.

La casa de Manuel Adorni en Indio Cua.

Y disparó: "¿De dónde sale la diferencia? Empieza a circular una palabra incómoda: sobresueldos". La frase cayó como una bomba en la Casa Rosada, donde el Gobierno ya enfrenta fuertes cuestionamientos por el crecimiento patrimonial del funcionario más cercano a Javier Milei. Las sospechas se profundizaron después de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que realizó remodelaciones millonarias en la casa que Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según el testimonio, las obras costaron exactamente 245.929 dólares y fueron abonadas íntegramente "en efectivo", "en dólares" y "sin facturación". El contratista incluso aportó un detalle exhaustivo de cada gasto, pagos parciales y modificaciones realizadas en la propiedad. De acuerdo a la documentación presentada, Adorni entregó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares en noviembre y diciembre de 2024. Luego pagó otros 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio y 50.000 en julio. El saldo restante, de 20.929 dólares, también habría sido cancelado posteriormente bajo la misma modalidad.

El tuit de Hugo Alconada Mon

La obra incluyó una renovación integral de la vivienda: pisos de porcelanato, pintura, reformas en cocina y parrilla, revestimientos, remodelación de la pileta, iluminación, pérgolas y hasta una cascada ornamental por la que el funcionario habría desembolsado otros 3.500 dólares. Pero la declaración judicial no terminó allí. Tabar aseguró que actuó como una suerte de "coordinador general" de la remodelación, gestionando carpinteros, proveedores y distintos rubros para equipar completamente la casa. Según relató, Adorni recibía presupuestos, entregaba dinero en efectivo y luego se pagaban los distintos trabajos tercerizados.

El contratista Matías Tabar confirmó ante la Justicia que Manuel Adorni le pagó US$ 245.000 en efectivo por los arreglos en su casa en Indio Cua.

Entre los gastos registrados figuran racks de TV, muebles de living, mesas de luz, vajilleros, mesas de comedor y distintos elementos de diseño interior. Solo en trabajos de carpintería aparecen pagos por más de 44.000 dólares distribuidos entre diciembre de 2024 y julio de 2025. El contratista además entregó fotos, videos, renders, remitos, presupuestos, comprobantes de compras y pólizas de seguro vinculadas con la obra.

También puso a disposición su teléfono celular para que la Justicia perite las conversaciones mantenidas con Adorni y con su esposa. La causa no se limita al country. Según declaró Tabar, el jefe de Gabinete volvió a contratarlo para trabajos en el departamento de Caballito que compró a dos jubiladas. Allí también se habrían realizado reformas y adquisición de muebles de alta gama pagados "en efectivo y en dólares".

Mientras la investigación suma pruebas y testimonios, Adorni reapareció este lunes en conferencia de prensa tras más de cuarenta días sin contacto directo con periodistas. Lejos de aclarar las sospechas, eligió refugiarse en respuestas evasivas. "Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la justicia", sostuvo el funcionario.

Cascada, parrilla y pileta: las excentricidades de la casa de Manuel Adorni

Cuando se le consultó por los avances de la causa, insistió: "Como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite la investigación". La incomodidad fue todavía más evidente cuando periodistas le preguntaron por las versiones de sobresueldos en el Ejecutivo publicadas por Clarín. Lejos de desmentirlas de manera contundente, Adorni evitó responder. "No analizamos notas periodísticas, ni la leí la nota, no sé de qué me hablás", dijo primero. Más tarde, ante nuevas preguntas, volvió a esquivar el tema: "Me remito a la pregunta que le di a tu compañero".

El silencio alimentó aún más las sospechas sobre pagos por fuera de los salarios oficiales dentro del Gobierno. Según reveló el periodista Santiago Fioritti, existen crecientes versiones de que funcionarios y asesores recibirían dinero extra "por afuera" de las remuneraciones establecidas formalmente. Las sospechas adquieren todavía más peso si se tiene en cuenta que el Gobierno mantuvo congelados los salarios políticos durante más de un año y recién en enero decidió duplicarlos.

Los integrantes del Gabinete pasaron de cobrar alrededor de 3,5 millones de pesos a más de 7 millones mensuales, y desde junio volverán a recibir un incremento que elevará sus haberes por encima de los 8 millones. La reaparición pública de Adorni además estuvo atravesada por otra polémica: el endurecimiento de las restricciones a la prensa en la Casa Rosada. Tras 11 días de cierre de la sala de periodistas -una situación inédita desde el retorno democrático- el Gobierno volvió a habilitar el ingreso, aunque bajo severos controles y limitaciones. Ahora los acreditados solo pueden circular por sectores reducidos.

Cascada, parrilla y pileta: las excentricidades de la casa de Manuel Adorni

También tienen prohibido acceder a espacios clave como el Patio de las Palmeras, desde donde históricamente se observaba el movimiento de funcionarios, empresarios y visitantes oficiales. Por otro lado, se colocaron vidrios esmerilados en distintos sectores para impedir la visibilidad de los pasillos internos, mientras que periodistas denunciaron haber sido escoltados por personal de Casa Militar durante sus desplazamientos. Incluso, pese a contar con autorización previa, acreditados de TN y Canal 13 denunciaron que se les impidió el ingreso. "Todos los acreditados que tienen todos los papeles en orden no deberían tener inconvenientes para ingresar", respondió Adorni, evitando nuevamente dar explicaciones concretas.