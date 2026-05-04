Se agrava la acusación de Pamela Pombo a Patricio Albacete: se quedó con sus ahorros

La acusación por violencia de género y tentativa de homicidio por parte de Pamela Pombo a su ex pareja, el ex Puma Patricio Albacete, que la modelo fitness acompañó con videos de él golpeándola en el piso, sumó una condición más, que expone que además de las cuestiones físicas, en la relación existía una opresión económica: le dio sus ahorros cuando se casaron y él se los quedó.

Al aire de La mañana con Moria por El Trece, la abogada de Pombo, Ivana Lorena Crea, reveló qué fue lo que sucedió luego de que se consumara el matrimonio entre ambos y detalló que ella creyó "en quien era su esposo en ese momento" y luego le confió todos "sus ahorros". "Le da absolutamente todo su dinero para hacer un proyecto en común, formar una familia, y eso quedó trunco", explicó.

Cuando le consultaron de cuánto dinero se trataba, Crea reveló que prefería "mantenerlo en secreto por una cuestión de respeto a Pamela". Sin importar la cantidad, el simple hecho de haberse quedado sin ahorros es una confirmación de la violencia económica que vivió mientras estuvo casada con el ex segunda línea de la selección nacional de rugby.

La letrada también se refirió a las grabaciones que son parte de las pruebas en la denuncia contra Albacete y recordó que en la casa en la que vivían "hay cámaras por todos lados", que "fueron puestas por ambos" con el fin de "ver a las mascotas" que tenía ella. En los hechos fue gracias a estas filmaciones que la modelo logró sostener su denuncia en la Justicia.

Patricio Albacete y Pamela Pombo se casaron tras dos meses de noviazgo.

"Hay una mascota que es rescatada, que necesitaba cuidados y Pamela es muy fan de las mascotas, las cuida mucho, las ama. Las instalaron para ver a las mascotas porque en principio estaban siempre trabajando. Entonces, como había una mascota que estaba rescatada y necesitaba cuidados, las instalaron", precisó Crea.

A fines de abril, Pombo hizo pública la violencia ejercida en su contra, en un video que salió en el programa SQP de América TV. En aquella oportunidad su abogada expuso la cautelar de 90 días para que Albacete no se acerque a la casa donde estaba ella y que se consiga un nuevo domicilio. "Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida", declaró en aquel momento.