Jubilados desaparecidos: el fiscal del caso advirtió que "no cree que estén con vida" y crece la hipótesis de un homicidio

El caso de los jubilados desaparecidos en Chubut se vuelve cada día más sombrío. Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Morales, de 69, fueron vistos por última vez cuando salieron de su casa rumbo a la zona de Rocas Coloradas. Desde entonces, no hay señales de ellos. Este jueves, el fiscal Cristian Olazábal admitió lo que nadie quería escuchar: "No creo que estén con vida". En diálogo con Telenoche, el funcionario judicial fue tajante: "Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, te diría que no". La declaración marcó un giro en el tono de la investigación.

Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69)

Cabe destacar que desde hace dos semanas la búsqueda de la pareja mantiene en vilo a toda la provincia. La camioneta en la que viajaban los jubilados fue hallada parcialmente hundida en una zona de difícil acceso, pero sin rastros claros de ellos. Las primeras esperanzas surgieron cuando un grupo de rescatistas halló huellas humanas a unos 13 kilómetros del vehículo, en el Cañadón Visser, una región árida y peligrosa del norte de Chubut.

Sin embargo, los peritajes recientes determinaron que esas marcas no pertenecían a Kreder ni a Morales, sino a corredores que entrenan en el lugar. "No podemos afirmar que los jubilados hayan estado en el interior de la camioneta, esto se va a corroborar a partir de pericias genéticas", explicó el fiscal Olazábal. Según indicó, las huellas detectadas alrededor del vehículo "podrían ser de terceros o, pensando en la hipótesis de un robo, de los propios delincuentes".

Búsqueda desesperada de los jubilados en Chubut

La búsqueda se concentra ahora en las inmediaciones de la Ruta Nacional 3, aunque los rastrillajes en terreno continúan siendo extremadamente complejos por las características del lugar: caminos arenosos, grietas naturales, desniveles y escasa señal de celular. En las últimas horas, una denuncia anónima al 134 reavivó una línea de investigación que parecía descartada: la del robo. Según el testimonio, una pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo en la zona de Rocas Coloradas, lo que explicaría por qué los jubilados eligieron la peligrosa Ruta Provincial Nº 1 en lugar de la Ruta 3.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó la existencia de esa denuncia y aseguró que el relato provino de una persona que también sufrió un intento de robo en la zona, pero logró escapar. "Estamos investigando en paralelo dos hipótesis centrales: la de la pérdida accidental y la del homicidio", declaró. El funcionario fue aún más contundente al afirmar que "la hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio". Y agregó: "Aparentemente fue un robo armado. Los cadáveres deben aparecer".

El terreno donde se despliegan los operativos es desolador. "Es un terreno pantanoso -describió Iturrioz-, una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente". La fauna salvaje también complica la tarea de los equipos. "Hoy encontramos un puma y hubo que ahuyentarlo a tiros. También hallamos guanacos muertos todos los días por acción de los pumas", relató. Por la dificultad del terreno, la provincia evalúa utilizar drones con sensores de profundidad para ampliar el rastreo hasta diez metros bajo tierra. "La zona es realmente complicada", resumió el ministro.

Su camioneta fue hallada en una zona inhóspita de Rocas Coloradas

Los investigadores trabajan sobre tres líneas principales. La primera, un accidente o desmoronamiento del terreno, dada la fragilidad geológica del Zanjón de Visser, donde la camioneta apareció parcialmente hundida. La segunda, un robo o intervención de terceros, que se fortaleció tras la denuncia anónima y la ausencia de los celulares de la pareja. "Mi papá no se desviaba -aseguró una de las hijas de Kreder-. Si tomaron esa ruta, fue porque algo los obligó". La tercera hipótesis, la más esperanzadora pero cada vez menos probable, es que los jubilados se hayan extraviado o desorientado en la zona luego de una falla mecánica.

Los investigadores no descartan que hayan sido víctimas de un asalto que terminó en tragedia.

Los equipos de Gendarmería, Prefectura, bomberos y voluntarios ya recorrieron más de 40 kilómetros a la redonda sin obtener resultados. Tampoco se hallaron rastros de que la pareja haya pedido ayuda en alguno de los refugios cercanos. "Descartamos que eso fue así porque el domingo estaban llenos de gente", aclaró Iturrioz. Dentro del vehículo, los peritos hallaron provisiones, una carpa, sombrillas y bolsas de dormir, lo que sugiere que planeaban pasar un día de campo. Pero no había celulares ni abrigos. "No sabemos con precisión para dónde caminaron ni cuánto pudieron caminar", reconoció el ministro. Algunos especialistas consultados por la fiscalía estiman que podrían haber avanzado entre siete y veinte kilómetros antes de perder fuerzas o desorientarse por completo.