La cantidad de empresas argentinas se acerca a su mínimo histórico alcanzado durante la pandemia

La cantidad de empresas en la Argentina se encuentra a 1.395 unidades de su piso histórico, alcanzado tras la pandemia de Covid-19 en septiembre de 2021. Aunque en esta oportunidad no fue el aislamiento preventivo obligatorio, sino las políticas flexibilizadoras y de libre importación que impulsó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Las estimaciones surgen a partir del último informe del Observatorio de la Industria de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN.BA).

De acuerdo a la elaboración, desde que asumió la Presidencia Javier Milei se perdieron 26.027 compañías y en casi todos los rubros. Este fuerte descenso colocó a la cantidad de empresas en 488.177, un número muy cercano al piso histórico mínimo de 486.782. Aunque en los hechos, entre ese hecho y enero de 2024, en el país se habían registrado 27.422 firmas más.

El informe del Observatorio de la Industria de la UTN.BA aseguró que las empresas argentinas están cerca del nivel en pandemia.

El informe de la UTN.BA está basado pro completo en los datos oficiales que registró la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), los cuales son contundentes en relación a la paralización productiva que impuso la recesión y la libre importación que atentó contra la producción y el trabajo nacional, que se vio afectado en todos los rubros de la economía del país.

El sector de Comercio fue el más afectado, con 6.291 locales menos. Detrás está la industria y la pérdida de 3.025 fábricas, con el sector de textil y calzado a la cabeza de la merma, con 753 empresas menos, las metalúrgicas con 414 y lo que es alimento y bebidas en 314. Además, el rubro maderero perdió 231 unidades productivas y muebles y colchones se cortó en 111 lugares de trabajo.

Los trabajadores de FATE se niegan a ser despedidos.

En el medio de los descensos generalizados, existieron algunos sectores que se vieron beneficiados por la política económica del oficialismo. Actividades administrativas creció un 5,9% y Asociaciones y servicios personales un 2,7%. Por el lado de la Minería y petróleo, el crecimiento fue del 0,1%, sin importar el RIGI, la reforma laboral y Vaca Muerta.

El escenario de la fábrica de neumáticos FATE, que cuenta con una fuerte lucha por parte de sus 920 trabajadores y sus familias para sostenerse ante los despidos, es solamente una postal entre otras tantas que se vieron en los últimos años de desguace estatal y del sector privado en la Argentina. En Georgalos suspendieron a 600 trabajadores, en Acindar a 200 y en Procter & Gamble 400, entre tantas otras. El golpe al empleo es innegable.