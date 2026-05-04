Ventura estalló en vivo y cruzó a todos: acusaciones, gritos y un escándalo por los Martín Fierro

Si de los premios Martín Fierro se trata, la polémica nunca falta. No solo son los premios más esperados de la televisión, sino también los más escandalosos. Y, para no quedarse afuera de la escena, Luis Ventura protagonizó un tenso momento con el equipo de Puro Show.

Muchos se quejaron por la organización de las ternas y otros por quienes quedaron fuera de las nominaciones. Las críticas fueron escalando y terminaron hartando al presidente de APTRA, que este lunes dejó en claro que no anda con tibiezas.

Luis Ventura enojado por las críticas a las ternas del Martín Fierro

"Ustedes mienten bastante. Convengamos que hace tiempo dicen que vendemos los premios, ¿qué pruebas tienen? Ensucian al padrón completo con esas historias", reclamó al panel de Puro Show.

En la misma línea, se quejó por la cantidad de veces que le adjudican a él la responsabilidad por los nominados, cuando en realidad su voto es uno más entre todos los integrantes de APTRA: "Yo no estoy de acuerdo muchas veces con los que integran la terna o los que ganan. Ustedes, por ejemplo, lloran desde hace días porque no les dieron nada pero, ¿qué saben si los voté o no? Es fácil hablar boludeces ".

Luis Ventura trató de mentirosos a los periodistas de Puro Show

Para Ventura, muchos de los cuestionamientos que recibe, tanto él como APTRA, son infundados: "Reclaman que Mario Pergolini no está como conductor después de pasarse años diciendo que la tele, en la que hoy trabaja, estaba muerta. Tiene otras cuatro nominaciones, pero de eso nadie habla".

Sobre el final, Matías Vázquez lo encaró y le dijo que las influencias existieron toda la vida, mientras que Pampito sumó que el rumor más fuerte indica que las autoridades de los canales marcan a quiénes deben destacar.

Ventura puteando a Puro Show pic.twitter.com/bGdGmdsNND — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 4, 2026

Una oración que hizo explotar a Ventura: "¿A ustedes no les dan órdenes? ¿Nunca les bajaron línea? No me digan, porque yo les puedo tirar diez temas que no van a tocar nunca ". El periodista fue aún más directo: "Llamarme, me llaman todos. Algunos me increpaban cuando estaba meando. Vos, Matías Vázquez, en Radio del Plata eras uno de los que me hablaban. De ahí a que uno dé bola es otra cosa".

Fiel a su estilo, Luis Ventura dejó en claro que no anda con vueltas: furioso, decidió cortar la llamada y dejó pagando al equipo de Puro Show.