Milei volvió a atacar al periodismo y aseguró que algunos solo quieren "privilegios y pauta"

Luego de que se reabriera la Sala de Prensa de la Casa Rosada, cerrada durante las semanas más duras del escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente Javier Milei dejó un largo tuit "sobre los 'periodistas'", con críticas a las y los trabajadores de prensa, a quienes tildó de privilegiados y relacionados a la pauta. "Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie", aseguró.

A partir de las críticas, el mandatario afirmó que "nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy". Al mismo tiempo advirtió que eso no "significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia". "La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años", atacó.

SOBRE LOS "PERIODISTAS"



Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de... — Javier Milei (@JMilei) May 4, 2026

"Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela", lanzó más adelante Milei, antes de meterse en la cuestión de la pauta oficial que, según expuso, su gobierno eliminó.

"En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico", comparó.

La Casa Rosada: la sala de periodistas reabre sus puertas

Según advirtió el libertario, "lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión", sino "poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos". "Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte)", deslizó.

"Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día más abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras", cerró Milei antes de dejar su ya tradicional "¡viva la libertad carajo!".