Tragedia en Tornquist: quiénes eran los cuatro médicos que murieron en un brutal choque frontal en la ruta

La ruta provincial 76 volvió a convertirse en escenario de una tragedia devastadora. Cuatro jóvenes médicos murieron este domingo por la mañana tras un violento choque frontal ocurrido en el kilómetro 227, a la altura del Abra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist, un tramo conocido por sus curvas peligrosas, la escasa visibilidad y los accidentes frecuentes.

El impacto ocurrió alrededor de las 7.30, cuando un Citroën C3 y un Ford Focus colisionaron de frente en una de las curvas más cerradas del camino. El golpe fue brutal. Uno de los vehículos terminó despedido hacia la banquina y el otro quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, mientras bomberos, ambulancias y policías intentaban rescatar a las víctimas entre hierros retorcidos y escenas de desesperación.

Tragedia en Tornquist: cuatro jóvenes médicos murieron en un brutal choque frontal

Las víctimas fatales fueron identificadas como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Laura Camila Díaz Sandoval (26) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Las tres mujeres murieron prácticamente en el acto, mientras que Quaglio falleció poco después en el Hospital Municipal de Tornquist, adonde había sido trasladado en estado crítico. Laura Camila Díaz Sandoval era colombiana y estudiaba medicina en Argentina.

Todos viajaban en el Citroën junto al conductor, Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, quien sobrevivió y permanece internado fuera de peligro. Según trascendió, todavía no fue informado sobre la muerte de sus amigos. En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), una pareja que se dirigía rumbo a Las Grutas. Ambos sufrieron fracturas y múltiples heridas, aunque permanecen fuera de riesgo gracias, según indicaron fuentes de la investigación, a la activación de los airbags.

El Citroën quedó destruido sobre uno de sus laterales, precisamente del lado donde viajaban las víctimas fatales. Tras el choque, el vehículo fue despedido hacia un canal de agua de aproximadamente un metro y medio y terminó incrustado contra una pared rocosa del cerro. "Una de las chicas llegó a mandarle mensaje o una llamada de auxilio a su padre", revelaron fuentes ligadas a la investigación, en uno de los datos más dramáticos que surgieron tras la tragedia.

Tragedia en Tornquist: cuatro jóvenes médicos murieron en un brutal choque frontal

Mientras los peritos intentan reconstruir la mecánica exacta del choque, las primeras hipótesis apuntan a una maniobra fatal en una zona extremadamente compleja de la ruta. "Es una trampa mortal, hay choques frecuentemente", describieron desde Tornquist sobre el sector conocido como Abra de la Ventana. La curva donde ocurrió el accidente es cerrada, sinuosa y con visibilidad casi nula por la cercanía de la montaña al asfalto. Desde la secretaría de Seguridad local explicaron: "Es una curva donde ninguno de los autos se ve, es muy cerrada. No podés ver quién viene de un lado al otro. Aquellos que no conocen la zona, cuando visualizan las curvas suelen volantear".

Según el relato de la pareja que viajaba en el Focus, el Citroën "se les cruzó de golpe" y todo ocurrió en cuestión de segundos. Los investigadores creen que el conductor del C3 habría girado bruscamente, mordido la banquina e invadido el carril contrario antes del impacto fatal. "Dijeron que venían andando y no estaban atentos al auto que se les cruzó. Fue una cuestión de segundos", señalaron fuentes oficiales. Los especialistas también analizan si influyeron la velocidad, la disposición de la ruta o las condiciones de visibilidad al momento del choque. Sin embargo, descartaron que hubiera exceso de pasajeros o problemas de señalización.

Tragedia en Tornquist: cuatro jóvenes médicos murieron en un brutal choque frontal

De hecho, aclararon: "Iban cinco personas, que es lo que permite la capacidad del auto". En el lugar trabajaron bomberos, Defensa Civil, ambulancias, agentes de tránsito y Policía Científica, mientras la circulación quedó reducida a un solo carril durante varias horas.