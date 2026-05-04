En las últimas semanas, la salud de Mirtha Legrand fue tema de conversación tanto en programas de televisión como en redes sociales. Sin embargo, desde el entorno de la diva quitaron dramatismo y confirmaron que está próxima a volver a su programa.

En medio de rumores y nueva información sobre la conductora, quien se sumó fue Moria Casán, que ventiló un picante chisme sobre Juana Viale, actualmente a cargo de la conducción en reemplazo de su abuela.

Moria Casán reveló el secreto que Juana Viale no quería que se supiera

Todo ocurrió en La Mañana con Moria, donde primero compartieron un tape de Viale en La Noche de Mirtha. Allí hablaba sobre la mejoría en la salud de su abuela y, además, lanzaba un filoso comentario hacia Andrea Frigerio por haberse bajado de la mesa ante la ausencia de la diva.

A partir de ese momento, Moria dejó entrever una vez más su "lengua karateca" y recordó una charla privada con la heredera de "La Chiqui", vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda.

Juana Viale fue fuertemente criticada en los Martín Fierro de la Moda

El asesor Fabián Medina Flores la había señalado como una de las peor vestidas de la ceremonia, en la que, paradójicamente, se llevó el Oro. "Te doy el chisme mañanero del lunes. Estábamos en la tapa de Caras y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada ", contó Casán.

A Juana no le estarían gustando los eventos, y no tiene problema en decirlo. Pero lo paradójico es que, según relató Moria, son sus propios colegas quienes la hacen sentir así: "Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda", agregó "La One".

"Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Lo va a invitar al programa", sumó la conductora.

Por último, Moria Casán cerró el relato asegurando que Juana Viale estaba muy molesta por el clima que se vivió en la fiesta de APTRA: "Estaba enojada con la vibra de la gente del Martín Fierro".