Insultos, elogios y un abrazo con Messi: lo que dejó el 7° lugar de Colapinto en Miami, en su mejor carrera en la F1

Franco Colapintó logró este año su mejor actuación en la Formula 1, luego de quedar en el 7° lugar en la carrera del último domingo en Miami. Durante todo el fin de semana logró buenas actuaciones y antes de la competencia final charló con Lionel Messi y se sacó fotos junto a la familia del futbolista y su flamante pareja, la actriz Maia Reficco. Además, tuvo un cruce en la pista con el multicampeón británico Lewis Hamilton, quien al pasarlo le hizo un gesto obsceno.

Lo cierto es que cuando el pilarense cruzó la meta del Miami International Autodrome lo hizo en el 8° lugar, aunque tras una sanción al francés de Ferrari Charles Leclerc quedó 7° y superó su mejor desempeño en Bakú 2024, cuando todavía iba al mando de un Williams y no de un Alpine. En la clasificación, realizada en la tarde del sábado, también había tenido un buen ritmo y había alcanzado el 8° puesto, por delante de su compañero Pierre Gasly, quien protagonizó un fuerte accidente con Liam Lawson y se perdió la carrera.

Más temprano durante el sábado también tuvo una carrera sprint en la cual arrancó 8° y terminó 10°, sin sumar puntos. En esa oportunidad su compañero sí logró sumar la mínima cantidad, tras intercambiar puestos con Franco. En las prácticas del viernes había quedado 11°, su peor lugar en todo el fin de semana. Otro dato que demuestra la firmeza con la que corrió Colapinto.

"Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y necesitamos este rendimiento semana tras semana, tanto de los dos pilotos como de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos", reconoció el asesor ejecutivo y líder de Alpine, Flavio Briatore. Los elogios fueron reparadores y significan más confianza para el argentino.

El abrazo de la suerte: Lionel Messi estuvo con Franco Colapinto, horas antes de su mejor actuación en la F1.

Apenas comenzó la carrera, Colapinto tuvo un incidente con Hamilton durante la primera vuelta, con un cruce entre ambos y un daño por el roce que el británico denunció, pero que las autoridades no aceptaron. Cuando el piloto de Ferrari pasó a Franco, solo unos minutos después, le levantó el dedo del medio en señal de "fuck you". Según acusó, "el daño por Franco" le hizo "perder un montón de carga aerodinámica" y lo perjudicó en el resultado final.

Una de las especulaciones que quedaron en las redes sociales fue la suerte de haberse cruzado con Messi, Antonella Roccuzzo y los tres hijos que tienen en común: Thiago, Mateo y Ciro. La escena sirvió para que Colapinto consolide su nueva relación con Reficco, ya que la llamó especialmente cuando estaba con la familia del capitán de la Selección Argentina, para que no se perdiera la foto.