Así no hay circo que aguante: Adorni pagó US$ 245 mil en efectivo para refaccionar su casa en Indio Cua

A menos de una semana de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expusiera ante el Congreso Nacional con un show montado del oficialismo, en el cual negó pruebas y dejó las investigaciones por enriquecimiento ilícito en manos de la Justicia, se supo que el vocero pagó US$ 245.000 en efectivo por remodelaciones realizadas en su casa del country Indio Cua, la cual había sido pagada a US$ 120.000, algo menos de la mitad que los arreglos.

Este lunes fue el turno del contratista Matías Tabar de declarar ante la Justicia y fue él quien reveló la abultada cifra y la modalidad con la cual la abonó por las remodelaciones en el country de Exaltación de la Cruz. En la declaración también expuso el nivel de lujos con el cual trabajó, las cuales dejan un panorama bastante más cercano a la "casta" que lo que suele contar.

El contratista Matías Tabar confirmó ante la Justicia que Manuel Adorni le pagó US$ 245.000 en efectivo por los arreglos en su casa en Indio Cua.

Según detalló ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre las excentricidades que hizo Adorni se encontraban una pileta con una cascada en el jardín de la propiedad. "Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio", reveló el contratista ante Infobae, al salir de declarar y detallar que le pagaron US$ 55.000 antes de que termine 2024 y lo restante durante 2025.

En su declaración, Tabar aportó elementos para dar fe de lo que había declarado. Facturas, comprobantes y detalles de lo que habían construido en Indio Cua, tanto de lo que eran materiales de construcción como lo que son cuestiones de muebles y carpintería. Por otro lado también agregó videos de cómo avanzó la obra, los cuales grabó mientras la obra se daba.

La casa de Manuel Adorni en Indio Cua.

La semana pasada el funcionario contestó preguntas por escrito a los diputados y diputadas nacionales, en un escenario montado de forma burda por el oficialismo, cargado de aplaudidores y de simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) en los palcos, al igual que en las últimas aperturas de sesiones extraordinarias. En su declaración, el jefe de Gabinete negó pruebas que lo comprometen y aseguró que era la Justicia y no el periodismo quien debía juzgarlo.

La forma de demostrar cómo consiguió el dinero continúa como el problema principal de Adorni. Estos US$ 245.000 se suman a los US$ 13.000 de alquiler en el country por 10 meses, los US$ 120.000 de la propiedad de Indio Cua, los US$ 30.000 de adelanto por el departamento de Caballito, los US$ 30.000 por el préstamo de las jubiladas, los US$ 10.000 de la escribana Adriana Nechevenko y los US$ 335.000 de deudas que debe pagar ante noviembre. Los números no cierran.