Caso $Libra: Grabois apuntó contra Julián Serrano, lo acusó de esconder US$ 500 mil y el youtuber lo desmintió

El escándalo por la criptoestafa $Libra sumó este miércoles un inesperado capítulo mediático y judicial. El dirigente social y abogado Juan Grabois, querellante en la causa, involucró públicamente al youtuber y ex pareja de Oriana Sabatini, Julián Serrano, en maniobras de ocultamiento de dinero. Según denunció en su cuenta de X, "la Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos".

La denuncia de Juan Grabois

Las acusaciones generaron un inmediato revuelo en redes y medios, obligando a Serrano a responder en el mismo terreno. "Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado 'Libra'. Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos. He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades", escribió.

El cruce público ocurrió en un contexto en el que la investigación por $Libra avanza a paso acelerado. Este miércoles, el principal damnificado en la causa, Martín Romeo, reveló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manejaba un "tarifario" para organizar reuniones y vender posteos del presidente Javier Milei en redes sociales. "La reunión costaba 50.000 dólares y el posteo costaba 500.000", denunció. Romeo también confirmó que, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas -prevista para fin de año-, se pedirá la detención de los principales acusados.

Julián Serrano desmintió su participación en el caso $Libra

Entre ellos figuran Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes se les atribuye haber vaciado cajas de seguridad y transferido casi un millón de dólares en criptomonedas antes de que la Justicia congelara sus activos. Según los investigadores, parte del dinero habría sido convertido a Ethereum para eludir las medidas judiciales. Los registros muestran que Novelli se reunió en más de diez ocasiones con Javier Milei, tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, antes y después del lanzamiento de $Libra. Mientras tanto, el cruce entre Grabois y Serrano promete derivar en un nuevo frente judicial colateral.