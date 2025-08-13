Sturzenegger blanqueó sus sueños húmedos, tras la crítica al ANMAT por la crisis del fentanilo: "Estamos mejor sin el Estado"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó la crisis del fentanilo contaminado, que ya generó casi 100 muertes, para arremeter contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y bajarle el precio a los controles que ejerce y hasta deslizó que la población estaría mejor sin este ente. Lo más paradójico de todo lo que declaró el funcionario ante el streaming Deja Vu, es que supuestamente fue una reflexión, ya que así pidió que se tome la declaración. "No me los descontextualices ni nada", lanzó antes de meterse en su propaganda anti estatal y pro sectores privados.

"El ANMAT me dice 'yo voy a cuidar los medicamentos'. Bueno, falló. Está claro que falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio este era un amigo del poder", señaló alrededor de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group. "Entonces, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Me decía que el fentanilo lo revisaba", remarcó.

El nivel de cinismo de las declaraciones de Sturzenegger acarrea la particularidad de que todo el tiempo sugirió que no debía existir como organismo, aunque siempre aclaraba que esa no era su idea. "No estoy diciendo que no esté el ANMAT. Pero suponete que no hubiera estado", explicó en ese sentido.

Javier Milei y Federico Sturzenegger orquestando el desguace del Estado

"Cuando analizás el tema del Estado tenés que entender los riesgos del Estado. Parece que está sumido que el Estado te cubre los riesgos y no, a veces es el Estado el que te crea los riesgos. Más allá de que te crea complicaciones y barreras que están supuestamente para resolver algún obstáculo, pero que en realidad generan muchos más costos", precisó Sturzenegger.

El funcionario contó que allí trabajan "como unas mil personas" y hasta aseguró que en relación al fentanilo "hubo connivencia". "Esa idea de que el Estado te protege puede no ser así. Me parece que tenemos que abrir nuestra mente para entender que, por ahí, estamos mejor sin el Estado que con el Estado", planteó.

Las muertes por fentanilo contaminado ascienden a 97 en el país.

"Con el ANMAT lo que sí tenemos que hacer en una primera instancia es sacarle todo el boludeo. Cosméticos, envases. Cualquier envase que esté en contacto con alimentos tiene que tener autorización del ANMAT. Es mucho más lógico que diga 'estos son los productos que no podés usar en envases'. Y confiar un poco en la gente, porque el que produce alimentos no está para envenenar a la gente", afirmó Sturzenegger sin ponerse colorado.

Dejar el control de la calidad de los medicamentos en manos de los laboratorios no sucede en ningún lugar del planeta. Hasta las democracias más liberales tienen controles estatales. No existe país en el mundo que tenga ese tipo de desregulación, más allá de que desde el gobierno libertario vean a la Argentina como un lugar para ensayar políticas nunca antes aplicadas.