Caso $LIBRA: llamadas, millones y un "deal tremendo" en el corazón del poder

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de detalles comprometedores, donde las fronteras entre negocios privados y poder político aparecen cada vez más difusas. El análisis forense del celular del lobista Mauricio Novelli -señalado como nexo entre el entorno presidencial y operadores del mundo cripto- reconstruyó una secuencia que combina transferencias millonarias, contactos con bancos en el exterior, gestiones inmobiliarias y comunicaciones directas con el presidente Javier Milei y su círculo más íntimo.

Javier Milei

El eje de la trama se sitúa el 30 de enero de 2025. Ese día, mientras el estadounidense Hayden Mark Davis -vinculado al lanzamiento de $LIBRA- ingresaba al país, Novelli mantenía un intercambio frenético con el International Finance Bank (IFB) de Miami. Llamadas entrantes y salientes, accesos al homebanking y revisión de cuentas coincidieron en tiempo real con transferencias de cientos de miles y luego millones de dólares desde billeteras vinculadas a Davis.

A las 13:56, Novelli ingresó a la Casa Rosada junto a Davis y su socio Manuel Terrones Godoy, con autorización de Karina Milei. Apenas cuatro minutos después, se registró una transferencia de US$499.999 hacia una cuenta en la plataforma Kraken. Dos minutos más tarde comenzaba la reunión con el Presidente. La simultaneidad de los hechos es uno de los puntos más sensibles del expediente: mientras se desarrollaba el encuentro en el despacho presidencial, el dinero ya circulaba.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, la actividad continuó durante toda la jornada. Horas más tarde, se concretaron giros por otros US$3,4 millones hacia distintas billeteras virtuales. En paralelo, Novelli alternaba sus contactos financieros con consultas por bienes de lujo: departamentos en Olivos, autos de alta gama y un reloj Rolex Daytona. El contraste entre la magnitud de las operaciones y la liviandad de los intercambios personales expone una trama donde los negocios parecen avanzar sin fricciones, incluso en medio de reuniones oficiales.

Javier Milei y Mauricio Novelli

Tras revisar sus cuentas, Novelli escribió a un contacto que había concretado un "deal tremendo" y buscó celebrarlo en la noche porteña. Para entonces, las transferencias ya se habían multiplicado y el vínculo con el banco estadounidense había quedado registrado en múltiples comunicaciones. Pero el capítulo más delicado no está solo en el flujo de dinero, sino en los audios recuperados del teléfono del lobista. Allí aparece un elemento que golpea de lleno la versión pública del Presidente.

Mientras Javier Milei sostuvo que difundió el proyecto $LIBRA de manera espontánea tras encontrarlo en internet, los mensajes de Novelli sugieren una coordinación directa y sistemática. "Genial, ahí seguro sube Milei. Ese es un tema, ¿viste?, de romperle las bolas todos los días para que suba el chabón", dice el lobista en uno de los audios. En otro, es aún más explícito: "Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las once, que lo publique mañana".

Las grabaciones muestran una dinámica en la que Novelli no solo enviaba contenido al mandatario, sino que organizaba estrategias de publicación para potenciar sus negocios. "Decile eso, porque le tengo que decir a Milei que suba", instruye a una colaboradora en otro fragmento. La repetición de estos intercambios permite inferir una mecánica habitual, donde la promoción en redes sociales del Presidente formaba parte del engranaje comercial.

Javier Milei y Hayden Davis

El peritaje también revela la intensidad del vínculo. Entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli se comunicó 38 veces con el mandatario, su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento de $LIBRA hubo 19 contactos en pocas horas, en lo que entonces se conocía como el "Triángulo de Hierro". La frecuencia y el timing de esas comunicaciones -previas y posteriores al colapso del token- refuerzan las sospechas sobre el nivel de coordinación. Mientras tanto, la causa judicial avanza con creciente tensión política. El fiscal Eduardo Taiano investiga el origen y la difusión del token, en un expediente que ya incluye pedidos de indagatoria impulsados por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. La decisión final quedará en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Mauricio Novelli y Karina Milei

En paralelo, en los tribunales de Comodoro Py crece el malestar con el Gobierno. De acuerdo a lo informado por el medio Clarín, distintas causas sensibles -entre ellas $LIBRA, el caso Andis y el viaje de Manuel Adorni- configuran un frente judicial cada vez más complejo para la Casa Rosada. La relación con el Poder Judicial se tensiona al mismo ritmo que avanzan los expedientes, en un clima donde se esperan definiciones que podrían impactar directamente en el corazón del oficialismo. El caso $LIBRA, lejos de disiparse, se expande. Lo que comenzó como la promoción de un proyecto tecnológico ahora exhibe una trama donde se cruzan negocios millonarios, operadores privados, comunicaciones directas con el poder y decisiones que, según las pruebas, se tomaban en simultáneo con movimientos financieros de enorme magnitud.