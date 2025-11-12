Cayó la inversión en 19 provincias y los salarios docentes se desplomaron en 21: Santiago del Estero y Neuquén las excepciones

La educación argentina atraviesa una de sus peores crisis de financiamiento en las últimas décadas. En 19 de las 24 provincias del país, la inversión educativa de 2024 fue inferior a la de 2014, según el informe "Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década" elaborado por Argentinos por la Educación, con la participación de Osvaldo Giordano, María Sol Alzú y Martín Nistal.

Una década perdida para la educación: cayó la inversión en 19 provincias y los salarios docentes se desplomaron en 21

El documento muestra con claridad una tendencia: el gasto educativo provincial no solo se redujo en términos reales, sino que perdió peso dentro de los presupuestos públicos. Entre 2014 y 2024, la participación de la función "Educación y Cultura" dentro del gasto total cayó en 16 provincias, y entre 2023 y 2024, 22 jurisdicciones recortaron fondos para el sector. En once de ellas, la porción destinada a la educación fue aún menor que el año anterior.

La pérdida de poder adquisitivo golpeó con especial fuerza a los docentes. En 21 provincias, los salarios de 2025 siguen siendo más bajos que los de 2014. Solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran una mejora en términos reales. Aunque los datos de 2025 proyectan una leve recuperación salarial en 13 jurisdicciones respecto a 2024, el deterioro de largo plazo persiste.

El informe recuerda que las provincias financian el 75% del gasto educativo total -la Nación aporta el 25% restante, destinado principalmente al sistema universitario- y que alrededor del 90% de los recursos provinciales se destinan a sueldos. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) durante la gestión de Javier Milei agravó aún más el cuadro: la mayoría de las jurisdicciones debió absorber el impacto con recursos propios.

Esto, de acuerdo con el imforme, en muchos casos implicó ajustar otros rubros como infraestructura o materiales escolares. Solo tres provincias -Chaco, Neuquén y Santiago del Estero- lograron aumentar su presupuesto educativo real entre 2023 y 2024, aunque incluso allí los salarios docentes se redujeron. En once distritos, la caída en la inversión educativa fue más pronunciada que la baja salarial, lo que muestra un ajuste más amplio en el sistema.

"Reducción del PBI per cápita, muy alta inflación, nula generación de empleos de calidad, caída de los salarios, aumento de la pobreza son los síntomas de que venimos de una década perdida. También para la educación es una década perdida", advirtió Osvaldo Giordano, coautor del estudio. "El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación. La consecuencia son déficits de formación, especialmente entre los niños y jóvenes de los hogares más vulnerables".

Los especialistas coinciden en que la falta de coordinación entre Nación y provincias profundiza la desigualdad territorial. "El informe evidencia un deterioro del financiamiento educativo provincial en el mediano plazo, con la consecuente merma de las remuneraciones docentes, factor crítico para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje", señaló Javier Curcio, investigador del IIEP-UBA-CONICET.

Además, agregó: "La eliminación del FONID y la restricción fiscal persistente refuerzan la necesidad de coordinar esfuerzos para mejorar la eficiencia de los gastos educativos". El economista Alejandro Morduchowicz remarcó que "entre 2023 y 2024 un grupo de provincias aprovechó para ajustar los recursos en mayor medida en el sector educativo". Para el especialista, esto evidencia "una diferente valoración del sector y una enorme dificultad para planificar estrategias de mediano y largo plazo".

Por su parte, Darío Rossignolo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sintetizó el diagnóstico: "Entre 2014 y 2024, 16 provincias destinaron una porción menor de sus recursos al sector educativo. Adicionalmente, los salarios docentes evidenciaron un retroceso en términos reales. Ambos efectos evidencian una pérdida de prioridad relativa de la inversión en educación en la última década".

El panorama regional refuerza la conclusión general. En la región pampeana, todas las provincias gastan hoy menos en educación que en 2014 y registran salarios docentes por debajo de los niveles de entonces. En Cuyo, la contracción fue generalizada, con excepción de San Luis, que mantuvo una inversión estable. En el NEA, solo Chaco logró mejorar su presupuesto y sus salarios, mientras que Misiones sigue entre las jurisdicciones con peores ingresos docentes.

En el NOA, apenas Santiago del Estero muestra mejoras sostenidas. Y en la Patagonia, solo Neuquén consiguió un gasto educativo superior al de hace diez años. La fotografía que deja el informe es contundente: una educación pública desfinanciada, con docentes empobrecidos, infraestructura deteriorada y un Estado nacional que se retira de su función igualadora. Si la educación fue durante años un motor de movilidad social, hoy se ha convertido en otra víctima de la lógica del ajuste. Giordano lo resume con crudeza: "Preservar la inversión en educación y mejorar la gestión educativa es una de las reformas estructurales más urgentes. Sin eso, no hay futuro posible".