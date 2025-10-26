CFK como faro de Fuerza Patria: las visitas a San José 1111 y las críticas al plan de Milei

Aunque intentaron debilitarla con un juicio anticipado y una condena apresurada, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo protagonista en cada jornada electoral nacional. En el marco de las elecciones legislativas, varios candidatos y dirigentes de Fuerza Patria pasaron por San José 1111.

Tras visitar a la ex presidenta, Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, dialogó con la prensa. Sin revelar demasiados detalles, comentó: "Le llamó la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral. Está bien, animada, contenta y con mucha esperanza . Conversamos de varias cosas y, por supuesto, de política".

Jorge Taiana llegando a San José 1111, a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner

En la misma línea, el dirigente agregó: "Le conté los últimos lugares a los que fui, las reacciones de la gente en la campaña y los comentarios de otros dirigentes. La vi con muy buen ánimo".

Por otro lado, Taiana se refirió al funcionamiento del voto con Boleta Única de Papel: "En el caso de la Provincia, está funcionando relativamente bien porque es más sencilla, con la votación de una sola marca. En los lugares con más de una elección o candidatura, se vuelve más complejo y se presta más a la confusión", advirtió.

Tras su encuentro con Fernández de Kirchner, el funcionario fue contundente al analizar el mandato de Javier Milei: " La economía va mal. El plan de Milei fracasó . Un Presidente que veta las leyes y que, cuando el Congreso revierte el veto, sigue insistiendo con que no quiere pagar y que no tiene plata en el Presupuesto —cuando él mismo no lo hizo aprobar—, es difícil de creer".

Otros referentes que se acercaron a San José 1111 fueron el candidato a senador Mariano Recalde y la intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza.

Por su parte, Máximo Kirchner votó en estas elecciones legislativas y confirmó que estará presente en el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

El comando de campaña fue montado en el Hotel Grand Brizo, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, en el centro platense. Allí estarán presentes el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador Sergio Massa, el dirigente social Juan Grabois, y los principales referentes del sector que responde a los intendentes bonaerenses.