Dos periodistas agredidos en plena elección: un policía tildó de "negra de mier**" a una trabajadora de prensa

Este domingo los argentinos y argentinas se unen en una nueva jornada electoral. Las elecciones legislativas 2025 llegaron con un clima de patriotismo, pero también de fuerte tensión. Algunos seguidores de La Libertad Avanza parecen estar especialmente nerviosos por los resultados, y la violencia no tardó en hacerse presente: dos periodistas fueron agredidos mientras realizaban su trabajo.

Durante la cobertura de la votación de Patricia Bullrich, un agente de la Policía Federal amenazó a la periodista de El Destape, Lula González. El efectivo le dijo: " Nos vemos el miércoles, negra de mierda ", cuando la cronista intentaba preguntarle a la ministra de Seguridad por Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue golpeado en la cabeza por una bomba de gas lacrimógeno en marzo por un gendarme durante la manifestación del 12 de marzo.

Periodista del destape contó cómo fue amenazada por un policía de Patricia Bullrich

Cabe recordar que, religiosamente, cada miércoles los jubilados se manifiestan frente al Congreso de la Nación en reclamo de una jubilación digna. A esas marchas suelen sumarse estudiantes, médicos y distintos trabajadores afectados por los recortes del gobierno de Javier Milei.

González no se quedó callada y denunció el hecho en su cuenta de X (ex Twitter): "Un policía me dijo 'nos vemos el miércoles' cuando intenté correr y preguntarle a Bullrich sobre Pablo Grillo", escribió.

Horas más tarde, otro episodio se registró en vivo por A24; un periodista fue agredido por un ciudadano mientras transmitía: "Hay un señor que se ha dedicado a faltarnos el respeto e insultarnos. No sé por qué la policía no lo saca, en lugar de mirar cómo trabajamos", relató el cronista, mientras el camarógrafo enfocaba al agresor.