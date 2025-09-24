CFK criticó el endeudamiento que tomó Milei: "Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo"

En un extenso y contundente posteo en sus redes sociales, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, incendió a Javier Milei, enfocándose especialmente en su reciente decisión de endeudarse directamente con el Tesoro de los Estados Unidos por 20 mil millones de dólares.

Fernández de Kirchner cuestionó la política económica del presidente y la calificó como un modelo que profundiza las desigualdades sociales y económicas en Argentina. Desde el inicio de su publicación, la ex mandataria apuntó contra Milei por la contradicción en su discurso: "¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar?... Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos. Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016... se ha tornado inmanejable", expresó, haciendo referencia al vínculo entre el gobierno de Milei y Donald Trump.

Javier Milei se reunió con Trump

La crítica no se detuvo ahí. La ex presidenta cuestionó la efectividad del apoyo externo que Milei busca para sostener su gestión: "Mirá hermano... te lo digo sinceramente... La 'ayuda' de 'las fuerzas del norte' (me parece que 'Las del Cielo' están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana... Los dólares que te entran por la puerta de adelante... se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?", disparó.

Cristina también hizo referencia al impacto que las políticas económicas tienen en la vida diaria de los argentinos. En este sentido, recordó episodios históricos vinculados a crisis financieras y criticó a Milei por no asumir responsabilidades: "Y sino... preguntale a (Federico) Sturzenegger y a (Patricia) Bullrich cómo le fue a (Fernando) De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje. Pero lo peor de todo... 'economista experto en crecimiento con y sin dinero'... es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro... sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", sentenció.

Milei confeccionó un ministerio a medida de Sturzenegger

Desde San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, la ex presidenta presentó cifras alarmantes sobre el endeudamiento de las familias argentinas: "Hoy, 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados... ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney... es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler. Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos... y la mayoría no llega a fin de mes".

En otro tramo del posteo, acusó al gobierno de Milei de perpetuar un sistema económico desigual: "Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior . Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei... ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale...", ironizó.

Elon Musk recibe una motosierra de regalo por parte de Javier Milei

La ex presidenta también cuestionó las promesas incumplidas del actual mandatario en relación con sus propuestas iniciales: "¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente? Al final.... ¡No solucionaste nada y empeoraste todo!", afirmó con contundencia.

Fernández de Kirchner dedicó un espacio especial para analizar las consecuencias del endeudamiento externo vinculado a los procesos electorales: "El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump), nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares. Ahora, las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI, sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo, más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF, el REPO, el oro en Londres... Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo", sentenció.

Milei saludando a Macri a minutos de haber asumido la presidencia

Finalmente, Cristina Fernández lanzó una dura crítica sobre los costos políticos y económicos asociados a los gobiernos de derecha: "¡Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha!". El cierre del posteo estuvo marcado por una fuerte acusación hacia Milei y su equipo económico. "¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles... ¿Ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Trump dixit)? ¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?", concluyó.

El posteo completo de la ex presidenta:

"¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar?... Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos. Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016... se ha tornado inmanejable"

"Mirá hermano... te lo digo sinceramente... La "ayuda" de "las fuerzas del norte" (me parece que "Las del Cielo" están medio cabreras con vos) Es pan para hoy y hambre para mañana... Los dólares que te entran por la puerta de adelante... se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?"

"Y sino... preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje. Pero lo peor de todo... "economista experto en crecimiento con y sin dinero"... es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro... sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos"

"Hoy, 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados... ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney... es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler. Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos... y la mayoría no llega a fin de mes".

"Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei... ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale..."

"A propósito... ¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente? Al final.... ¡No solucionaste nada y empeoraste todo!"

"P/D1: El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump), nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares. Ahora... las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI... sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo...más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF... el REPO... el oro en Londres... Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo"

"¡Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha!"

"P/D2: ¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles... ¿ahora nos anuncian por twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para "tu reelección" (Trump dixit)? ¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?"