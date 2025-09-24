Florencia Peña, destrozó al gobierno de Javier Milei: "Hace mucho tiempo que no vivo una crueldad tan fuerte"

La actriz y conductora Florencia Peña expresó duras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei. Con un tono marcado por la preocupación social y política, Peña no dudó en señalar lo que considera un deterioro profundo en la calidad de vida de los argentinos desde el inicio del nuevo gobierno pero puntualizó sobre la situación particular de su mamá, una jubilada de 84 años.

En una entrevista radial con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en Radio con Vos, Peña se refirió a la última gestión del peronismo: "Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora", afirmó comparando la situación actual con la administración de Alberto Fernández.

Florencia Peña

La actriz, conocida por su participación en programas como Casados con Hijos, cuestionó las políticas económicas y sociales de Milei, enfatizando las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables: "Mi mamá es jubilada con diabetes, no tiene medicamentos y la está pasando mal. Mi depiladora tiene una hija discapacitada, con traqueotomía, y la obra social le está quitando todo. Es una cuestión de vida o muerte", relató visiblemente afectada.

Peña también hizo referencia al discurso oficialista que atribuye las dificultades actuales a la herencia del gobierno anterior: "Por más que me digan que fue un 'desastre y lo que dejaron', ese cuento se termina cuando lo comparás con la asunción de Néstor (Kirchner), cuando había un desastre mayor. Néstor nunca fue contra el pueblo ", recordó. Para la actriz, asumir el poder implica responsabilidad y acción: "Si decidiste ser gobernante, te tenés que ocupar", dijo contundentemente.

Florencia también lamentó la creciente crueldad en las decisiones políticas del gobierno de Milei: "Hace mucho tiempo que no vivo una crueldad tan fuerte. En este momento es un debate más humano, ni siquiera ideológico ", afirmó. La actriz criticó el avance de discursos de ultraderecha y excluyentes que precarizan aún más a quienes ya están en situaciones límite: "Hay un ultra capitalismo que se puso de moda, y que está bueno ser facho, ser derechoso", sentenció.

Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue su cuestionamiento al reciente crédito solicitado por el gobierno a Estados Unidos. Peña expresó dudas sobre el impacto real de esos fondos en la vida cotidiana de los argentino:. "Me encantaría que eso se derrame en la gente, que el crédito vaya a escuelas, al Garrahan, a la universidad pública, a los jubilados. Pero no estoy viendo que ese sea el objetivo. Siempre siento que el objetivo es que no vuelva el peronismo y ni que la gente viva mejor", reflexionó.

Milei en Estados Unidos

Florencia Peña destacó la resiliencia del pueblo argentino frente a las adversidades, pero advirtió sobre los límites de esa resistencia: "Una cosa es bancarse y otra es tener una vida cotidiana que sea un estrés constante", concluyó sobre su preocupación por el rumbo del país bajo la gestión de Javier Milei.