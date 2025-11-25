CFK disparó contra la "Causa Cuadernos" y visibilizó la profunda crisis económica de las clases trabajadoras

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a pronunciarse este martes 25 de noviembre sobre la denominada por los medios de comunicación como "Causa Cuadernos". Lo hizo a través de su cuenta oficial en X donde no dudó en volver a cruzar al "partido judicial" y los medios de comunicación, a quienes acusó de encubrimiento y manipulación.

En un extenso posteo titulado "Otra extorsión más y van...", Fernández de Kirchner apuntó contra los diarios Clarín y La Nación, señalándolos como "verdaderos encubridores de los delitos cometidos por Stornelli y Bonadío en la causa de los cuadernos truchos". CFK denunció que esta causa judicial, que fue uno de los ejes centrales de las denuncias de corrupción en su contra, está plagada de irregularidades y manipulaciones.

En su publicación, Cristina reveló detalles sobre el caso del fallecido Fabián Gutiérrez, exsecretario presidencial: " Lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra mía", denunció. Además, compartió un video del periodista Gustavo "Gato" Silvestre, en el que se escucha al propio Gutiérrez relatar las presiones sufridas para declarar en el marco de la causa.

Días atrás, la expresidenta también cuestionó la legitimidad de las pruebas que dieron origen al caso: "Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío... ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?", escribió en X, en un tono desafiante.

En el marco del inicio de una nueva etapa del juicio por la Causa Cuadernos, Fernández de Kirchner había calificado el proceso como un "show judicial" diseñado para desviar la atención pública: "Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", afirmó.

La exmandataria no dudó en vincular el avance del juicio con intereses políticos y económicos. "No tiene calendario judicial: tiene calendario político", aseguró ese día, sugiriendo que las decisiones judiciales están alineadas con la agenda del ajuste económico. En este sentido, advirtió que "mantuvieron la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta". Según Cristina, el momento elegido para reactivar el caso no es casual: "Arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste".

En este último posteo, siguió la misma línea e hizo hincapié en las condiciones económicas actuales y apuntó a las dificultades de las clases medias y sectores más vulnerables: "Según el propio Banco Central... 6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir... y cada uno de esos argentinos debe $5,6 millones en promedio", detalló. Además, alertó sobre los elevados niveles de mora en préstamos personales y compras financiadas: "Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por Fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20%. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%".

La expresidenta también hizo referencia a las consecuencias sociales de esta crisis económica: "Más abajito... allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio que, cuando no pagás, no van al juzgado de turno... sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés ¿No?".

Cristina Fernández de Kirchner dejó claro que las causas judiciales en su contra están diseñadas para debilitarla políticamente y distraer a la opinión pública de los problemas estructurales del país. Con un tono combativo, reiteró su postura frente las "operetas judiciales" y denunció lo que considera un uso instrumental del poder judicial para fines políticos. Mientras tanto, el juicio por la Causa Cuadernos continúa avanzando en los tribunales federales de Comodoro Py.