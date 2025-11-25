La recesión avanza: la fábrica de ollas Essen despidió a 34 empleados y ya lleva casi 100 bajas en los últimos meses

La fábrica de ollas y productos de cocina Essen, con su planta principal en la localidad santafesina de Venado Tuerto, despidió a 30 trabajadores por la merma en el consumo y por la menor necesidad de personal a partir del ingreso de piezas chinas para ensamblar a menor costo sus productos. Con las cesantías que hubo en los meses previos, el número total alcanzó a los 98 trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin su puesto laboral.

La realidad afectó a todos los sectores de la producción, como fundición, mecanizado y terminación, aunque también de los últimos 34 despidos 17 pertenecen al empleo eventual que ofrecía la fábrica. La dinámica de los despidos avanzó de forma paulatina en los últimos meses, pero sufrió esta fuerte aceleración en la última semana.

Los últimos despedidos de Essen fueron 34 y se coordinaron con la UOM.

"De los 34 despidos, 17 son de planta permanente y las demás son trabajadores eventuales. Pero Essen ya viene de aproximadamente tres meses haciendo bajas, de a dos, de a tres, de a cuatro. A estas treinta y cuatro se le suman entonces 58, incluidos los eventuales por supuesto, pero no dejan de ser bajas", explicó ante Infobae el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, Diego Olave.

La falta de ventas, un problema que atraviesa a todo el país por una recesión que no se detuvo y que es uno de los principales problemas del Gobierno nacional, fue la principal razón por la cual se efectuaron los despidos. Aunque en los hechos la cuestión de la importación tuvo más que ver en esto, ya que fue una decisión de la compañía incorporar materiales de China para bajar costos y modificar su esquema productivo..

Diego Olave, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto.

Se trata de piezas semiterminadas que ingresaron para finalizar los productos de Essen. De acuerdo a Olave, a partir de estos cambios, en lugares de la línea de producción donde antes se necesitaban 30 empleados, ahora pasaron a necesitar ocho, lo que implica una reducción de más del 70% del personal requerido.

Estas piezas de alta resistencia que hacen a los productos Essen antes eran producidas en el país, mientras que ahora ingresan desde China. Esto derivó en cambios de turnos y horarios de trabajo para el personal que todavía sigue en pie en Venado Tuerto, donde el clima entre los empleados es mucho más que hostil a partir de la incertidumbre que generan estos cambios.

La planta de Essen se vio afectada por la falta de consumo y las importaciones chinas.

De acuerdo a lo que detallaron desde la UOM, los despidos tomaron semanas en concretarse y contaron con reuniones con los representantes gremiales, quienes los asesoraron en cuestiones de indemnizaciones y los trámites administrativos correspondientes para que se respeten todos los acuerdos previos.

La nueva forma de producir de Essen es con una estructura más pequeña, que en términos de líneas de producción se adaptó a su nueva modalidad de producción más acotada y con más ensamble de productos importados. El objetivo será apuntar a concentrar las actividades en los sectores que todavía captan demanda en el mercado.